क्यों सत्यजीत रे का घर तोड़ने पर आमादा है बांग्लादेश, भारत सरकार ने दिया रिस्टोरेशन में मदद का ऑफर

मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के ढाका स्थित पैतृक घर को बांग्लादेशी अधिकारी ध्वस्त करने को लेकर एक मार्मिक पोस्ट किया है. हालांकि, आपको बता दें कि भारत सरकार ने पैतृक संपत्ति की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ सहयोग करने का फैसला किया है.

ढाका के होरिकिशोर रे चौधरी रोड स्थित यह सौ साल पुरानी संपत्ति सत्यजीत रे के दादा, प्रसिद्ध साहित्यकार उपेन्द्र किशोर रे चौधरी की थी. संपत्ति की ऐतिहासिक स्थिति, बंगाल के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हवाला देते हुए, भारत सरकार ने कहा है कि, "विध्वंस पर पुनर्विचार करना चाहिए. साथ ही इस घर को साहित्य के संग्रहालय बनाना चाहिए. इससे भारत और बांग्लादेश की साझा संस्कृति के प्रतीक के रूप में पहचान मिलेगी. भारत सरकार का कहना है कि इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के विकल्पों की जांच करना चाहिए.

सरकार ने बयान में कहा है कि भारत इस उद्देश्य के लिए बांग्लादेश सहयोग देने को तैयार है. बता दें कि इससे इससे पहले, बनर्जी ने बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार से पैतृक संपत्ति के संरक्षण के लिए कदम उठाने की अपील की थी. उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था. उन्होंने कहा कि ऐसी जगह को ध्वस्त करना "हृदय विदारक" है.

We note with profound regret that the ancestral property of noted filmmaker and litterateur Satyajit Ray in Mymensingh, Bangladesh, belonging to his grandfather and eminent litterateur, Upendra Kishor Ray Chowdhury, is being demolished. The property, presently owned by the… pic.twitter.com/FBz24oHPSN