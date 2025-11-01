FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत ने चीन, बांग्लादेश, भूटान सीमा पर मेगा भारतीय वायु सेना अभ्यास के लिए नोटम जारी किया भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर सीमा पर बड़ा अभ्यास करेगी. ये अभियान करीब तीन महीने तक चलेगा,

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Nov 01, 2025, 07:01 AM IST

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सीमा पर मेगा IAF अभ्यास के लिए NOTAM जारी किया, डेट्स देखें

भारत ने चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा से लगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में 6 नवंबर से 15 जनवरी तक बड़े पैमाने पर भारतीय वायुसेना के अभ्यास के लिए नोटम जारी किया है. आने वाले महीनों में कई तारीखों के लिए नोटम जारी किए गए हैं. 
 
भारत ने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसकी सीमा चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, में भारतीय वायु सेना (IAF) के एक बड़े अभ्यास के लिए एयरमेन को नोटिस (NOTAM) जारी किया है. अधिकारियों के अनुसार, NOTAM रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन तैयारियों को मज़बूत करने के एक कदम को दर्शाता है.

जानें कब से कब तक चलेगा ये अभियान

आने वाले महीनों में कई तारीखों के लिए NOTAM जारी किए गए हैं. पहला चरण 6 नवंबर और 20 नवंबर को होगा, उसके बाद 4 दिसंबर और 18 दिसंबर को अभ्यास होंगे. इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायु सेना नए साल में भी इन अभियानों को जारी रखने की योजना बना रही है और 1 जनवरी और 15 जनवरी के लिए अतिरिक्त NOTAM जारी किए गए हैं.
 
भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अभ्यास करेगी

इस अवधि के दौरान, भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई अग्रिम ठिकानों और वायु स्टेशनों पर व्यापक युद्ध प्रशिक्षण, समन्वित उड़ानें और रसद अभ्यास करेगी. यह क्षेत्र भारत के सबसे रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, जिसकी सीमाएँ चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती हैं.
 
इस बड़े पैमाने के अभ्यास से रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में भारत के हवाई प्रभुत्व और परिचालन समन्वय में वृद्धि होने की उम्मीद है.

NOTAM क्या है?

1- जब भी किसी विशिष्ट हवाई क्षेत्र को नागरिक उड़ानों के लिए खाली करना आवश्यक हो, तो एयरमैन को नोटिस (NOTAM) जारी किया जाता है.

2- NOTAM लागू होने के बाद, नागरिक उड़ानों को हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, जिससे वायु सेना के जेट, मिसाइल और ड्रोन बिना किसी बाधा के उड़ान भर सकते हैं. इससे सैन्य अभ्यास के दौरान दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या भी कम होती है.

3- यह प्रतिबंध न केवल सुचारू सैन्य संचालन को सुगम बनाता है, बल्कि वाणिज्यिक उड़ानों को संभावित खतरों से दूर रखकर गैर-लड़ाकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है.

4- अतीत में पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के दौरान भी इसी प्रकार के NOTAM जारी किए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाणिज्यिक विमान संभावित युद्ध क्षेत्रों से बाहर रहें.
 
भारत ने त्रिशूल का प्रक्षेपण किया
भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान सीमा पर 12 दिवसीय त्रि-सेवा अभ्यास, त्रिशूल, शुरू किया, जिसके कारण पाकिस्तान को अपना अधिकांश हवाई क्षेत्र बंद करना पड़ा. त्रिशूल एक बड़े पैमाने का अभ्यास है और छह महीने पहले हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा युद्धाभ्यास है. इस अभ्यास में भारतीय थलसेना, वायुसेना और नौसेना के साथ-साथ मिसाइल इकाइयाँ, टैंक, युद्धपोत और राफेल तथा सुखोई Su-30 जैसे लड़ाकू विमान समन्वित हमले के परिदृश्य में शामिल हैं, जिसका मुख्य ध्यान गुजरात के कच्छ पर केंद्रित है.

