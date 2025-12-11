FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

लूथरा ब्रदर्स की जमानत पर ऑर्डर रिजर्व, रोहिणी कोर्ट ने शाम 5:30 बजे तक ऑर्डर सुरक्षित रखा | प्रयागराज माघ मेले की तैयारियों पर डेडलाइन जारी, 15 दिसंबर तक सभी काम पूरे करने के आदेश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IBPS SO Mains Result 2025: आईबीपीएस ने जारी किया स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स का रिजल्ट, ibps.in से ऐसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

आईबीपीएस ने जारी किया स्पेशलिस्ट ऑफिसर मेन्स का रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड

Arunachal Pradesh Accident: अरुणाचल प्रदेश में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरा मजदूरों से भरा ट्रक, 22 की मौत!

Arunachal Pradesh Accident: अरुणाचल प्रदेश में भीषण हादसा, गहरी खाई में गिरा मजदूरों से भरा ट्रक, 22 की मौत!

इंडिगो देने जा रही है 10000 रुपये का मुआवजा, एक्स्ट्रा 10000 का ट्रैवल वाउचर भी देगी कंपनी

इंडिगो देने जा रही है 10000 रुपये का मुआवजा, एक्स्ट्रा 10000 का ट्रैवल वाउचर भी देगी कंपनी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी

दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी

रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर

रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर

Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा

Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा

Homeभारत

भारत

Hydrogen Train: भारत में आ गई पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानें क्यों है देश के लिए जरूरी 

Hydrogen Train Update: इंडियन रेलवे ने ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भरत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. इस जानकारी को स्वयं केंद्रीय रेलमंत्री ने लोकसभा में साझा किया है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 11, 2025, 02:37 PM IST

Hydrogen Train: भारत में आ गई पहली हाइड्रोजन ट्रेन, जानें क्यों है देश के लिए जरूरी 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय रेलवे ने ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भरत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि इंडियन रेलवे ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनाना पूरा कर लिया है. यह एक लेटेस्ट पायलट प्रोजेक्ट है जिसे रिसर्च, डिज़ाइन और स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइज़ेशन (RDSO) के स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार निर्मित किया गया है.

वैष्णव ने बताया कि इस पहल का मकसद ट्रेन ऑपरेशन में हाइड्रोजन से चलने वाली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को दिखाना है. इसे शुरू करने में मदद के लिए, जींद में एक खास हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट का प्रस्ताव है, जहां इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन बनाया जाएगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का एक मुख्य हिस्सा है.

रेल मंत्री ने बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन-सेट में कई 'खास चीज़ें' शामिल हैं, जिसमें पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और डेवलप की गई ट्रेन भी शामिल है, जो रेलवे के आत्मनिर्भर भारत के वादे को दिखाता है.

वैष्णव ने कहा कि नई बनी ट्रेन 'अभी ब्रॉड-गेज प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सबसे लंबी (10 कोच) और सबसे पावरफुल (2400 kW) हाइड्रोजन ट्रेन है. ट्रेन में 1200 kW की दो ड्राइविंग पावर कार (DPCs) और आठ पैसेंजर कोच हैं.

अश्विनी वैष्णव केमुताबिक, इसका एक खास फायदा इसकी एनवायरनमेंट फ्रेंडली परफॉर्मेंस है. उन्होंने कहा कि ट्रेन 'ज़ीरो CO₂ एमिशन पक्का करती है जिसमें सिर्फ वॉटर वेपर एमिशन होता है.'

ध्यान रहे कि रेल मंत्रालय की इस पहल को नेक्स्ट-जेनरेशन रेलवे फ्यूल टेक्नोलॉजी की दिशा में एक बड़ी छलांग बताते हुए, वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में सिस्टम को शुरू से डिजाइन करना, प्रोटोटाइप बनाना और पहली बार इंडियन रेलवे के लिए हाइड्रोजन ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप करना शामिल था.

उन्होंने यह भी साफ़ किया कि क्योंकि ट्रेन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों एक पायलट प्रोग्राम के तहत बनाए गए हैं, इसलिए 'इस स्टेज पर हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेनों की कीमत की मौजूदा ट्रैक्शन सिस्टम से सीधी तुलना करना सही नहीं होगा.'

अपनी बातों  को विस्तार देते हुए वैष्णव ने आगे यह कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन पायलट, क्लीन-एनर्जी के विकल्पों को बढ़ावा देने और भारत के लिए एक ग्रीन, ज़्यादा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन भविष्य को बढ़ावा देने के रेलवे के कमिटमेंट को दिखाता है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी
रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर
रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर
Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा
Homemade Skin Polish: चीनी, ग्लिसरीन और नारियल तेल से ऐसे बनाएं स्किन पॉलिश, बच्चों जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी त्वचा
IPL 2026 ऑक्शन में ये 5 खिलाड़ी रह सकते हैं अनसोल्ड, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
IPL 2026 ऑक्शन में ये 5 खिलाड़ी रह सकते हैं अनसोल्ड, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
Egg Eating Benefits: इम्यूनिटी से लेकर हड्डियों और मांसपेशियों को बूस्ट करता है अंडा, जानें खाने का सही समय और तरीका
इम्यूनिटी से लेकर हड्डियों और मांसपेशियों को बूस्ट करता है अंडा, जानें खाने का सही समय और तरीका
MORE
Advertisement
धर्म
Safala Ekadashi 2025: किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
Mulank 1 Horoscope 2026: मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement