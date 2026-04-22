अप्रैल में ही 45°C का खतरा तो आगे क्या होगा, ‘सुपर एल नीनो’ से गर्मी और सूखे का पड़ेगा डबल अटैक?

अप्रैल के महीने में ही भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में पारा 40°C के पार हो चुका है. बताया जा रहा है कि इस साल केवल भीषण गर्मी ही नहीं, बल्कि 'अल नीनो' का एक खतरनाक रूप सामने आने वाला है. आइए जानें इसके बारे में...

Heatwave 2026: अप्रैल के महीने में ही भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में पारा 40°C के पार हो चुका है. मौसम विभाग (IMD) की ताजा रिपोर्ट्स और ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स के संकेत भी डराने वाले हैं. बताया जा रहा है कि इस साल केवल भीषण गर्मी ही नहीं, बल्कि 'अल नीनो' का एक खतरनाक रूप सामने आने वाला है, इससे मानसून पर गहरा असर पड़ सकता है. अगर तैयारी नहीं की गई तो इससे बड़ी तबाही देखने को मिल सकती है.मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह तो बस शुरुआत है. आने वाले दिनों में हीटवेव (Heatwave) की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ने वाली हैं.

‘सुपर एल नीनो’ का खतरा

मौसम विभाग के मुताबिक, Odisha, West Bengal और Andhra Pradesh में तापमान तेजी से बढ़ रहा है. वहीं शहरों में कंक्रीट की वजह से ‘अर्बन हीट’ बढ़ गई है, जिससे रात में भी गर्मी कम नहीं हो रही है. कृषि वैज्ञानिक का कहना है कि जल्दी शुरू हुई लू का असर गेहूं जैसी रबी फसलों पर पड़ सकता है. वहीं दूसरी तरफ, प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) से चिंता बढ़ी है. यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के रिसर्चर्स ने एक नई स्टडी में चेतावनी दी है कि इस साल एक बेहद ताकतवर 'अल नीनो' (El Niño) दस्तक दे रहा है. यह अल नीनो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो सकता है, जिसे 'सुपर अल नीनो' की श्रेणी में रखा जा रहा है.

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बता दें कि जब भी प्रशांत महासागर का पानी इतना गर्म होता है, भारत में मानसून कमजोर पड़ जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल ‘सुपर एल नीनो’ आ सकता है, जिससे मानसून कमजोर पड़ने की संभावना है. अनुमान है कि इस बार बारिश सामान्य से कम हो सकती है. हालांकि आमतौर पर मानसून और अल नीनो की सटीक भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के वैज्ञानिकों ने 'Wyrtki-CSLIM' नाम का एक नया मॉडल तैयार किया है, जिससे केवल समुद्र की सतह के तापमान और ऊंचाई के आधार पर 15 महीने पहले ही सटीक जानकारी मिल सकती है.

बारिश कम होने की संभावना

यह मॉडल संकेत दे रहा है कि इस साल के अंत तक अल नीनो अपनी चरम सीमा पर होगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि मानसून के दूसरे भाग यानी अगस्त और सितंबर में बारिश की भारी कमी हो सकती है. इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है. अगर मानसून कमजोर रहा, तो देश के 166 बड़े जलाशयों का जलस्तर तेजी से गिर सकता है. आमतौर में भारत में करीब 70% बारिश जून से सितंबर के बीच होती है. Central Water Commission के आंकड़ों की मानें तो दक्षिण भारत के जलाशयों में पानी की कमी अभी से शुरू हो गई है. वहीं Karnataka और Telangana के कई बांधों में 30 फीसदी से भी कम पानी बचा है. हालांकि उत्तर भारत में हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन तेज गर्मी के कारण पानी तेजी से सूख रहा है. इस साल अगर मानसून देर से आया, तो पीने के पानी और बिजली दोनों की समस्या बढ़ सकती है.

भीषण गर्मी, कमजोर मानसून का डबल अटैक

इसके अलावा इस बार गर्मी और कम बारिश साथ मिलकर बड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं. El Nino के कारण बादल कम बनेंगे और जमीन ज्यादा गर्म होगी. साथ ही बारिश नहीं होने से सूखे की भी समस्या देखने को मिल सकती है. जब तापमान 45°C से ऊपर और हवा में नमी ज्यादा होती है, तो शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता. इसे Wet-bulb temperature कहते हैं, यह बेहद खतरनाक स्थिति है और इससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है.

आगे लंबी और कठिन गर्मी के लिए तैयार रहना जरूरी

भारत में जल संरक्षण और आपदा प्रबंधन में सुधार हुआ है, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (मनरेगा) के तहत बने तालाब और चेक डैम इस समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, किसानों को अब कम पानी वाली फसलों की ओर जाना होगा. दूसरी ओर शहरों में गर्मी कम करने के लिए ‘कूल रूफ’ और हरियाली बढ़ानी होगी. India Meteorological Department के मुताबिक जून-जुलाई में बारिश ठीक रह सकती है, लेकिन अगस्त-सितंबर में इसमें कमी आ सकती है. क्योंकि El Niño का असर देर से दिखता है. इसका सीधा असर फसल, पानी और महंगाई पर पड़ सकता है. इसलिए आगे लंबी और कठिन गर्मी के लिए हम सभी को तैयार रहना जरूरी है.

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