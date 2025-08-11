भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने की ठानी, मोदी-राजनाथ के बाद अब गडकरी की एंट्री, दिया जोरदार और साफ संदेश

भारत सरकार के तीन बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह और अब नितिन गडकरी ने भी अमेरिका की टैरिफ और दबाव नीति को सीधे चुनौती दे दिया है. भारत का संदेश साफ है कि धौंस-धमकी बर्दाश्त नहीं, जो भी होगा बराबरी के स्तर पर होगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने शायद सोचा होगा कि भारत पर एक के बाद एक टैरिफ लगाने से भारत कुछ ही दिनों में उनकी शर्तें मान लेगा. साथ ही, भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका के साथ अपनी मर्ज़ी से व्यापार समझौता करने पर मजबूर हो जाएगा. लेकिन भारत की प्रतिक्रिया ऐसी है कि ट्रंप के पास अपनी भड़ास निकालने के अलावा और कुछ नहीं बचा है. अब भारत सरकार उनकी तानाशाही को खुलेआम चुनौती दे रही है.

पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत किसी भी हालत में अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा. फिर राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग खुद को मालिक समझते हैं. और अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि आर्थिक रूप से समृद्ध देश धौंस जमाते हैं. राजधानी दिल्ली में तीन अहम नेताओं के इन बयानों से लग रहा है कि भारत ट्रंप के खिलाफ एक अलग रणनीति बना रहा है.



कोई भी कीमत चुकाने को तैयार- पीएम मोदी

हमारे किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है. भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के कल्याण से कभी समझौता नहीं करेगा. मुझे पता है कि इसके लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ.



कुछ लोग खुद को बॉस समझते हैं-राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

कुछ लोग खुद को दुनिया का मालिक समझते हैं... उन्हें भारत का विकास पसंद नहीं है. कई लोग भारत में बने, भारतीयों द्वारा हाथ से बने सामान को, उस देश में बने सामान से भी महंगा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब सामान महंगा हो जाए, तो दुनिया उसे न खरीदे. लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकती.

हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं-नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

आज जो लोग धौंस जमाते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से संपन्न हैं, क्योंकि उनके पास तकनीक है. अगर हमारे पास उनसे बेहतर तकनीक और संसाधन होते, तो हमें धौंस जमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. हमारी संस्कृति 'विश्व कल्याण' की शिक्षा देती है. अगर हमें विश्व गुरु बनना है, तो हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इसी दिशा में काम करना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत है.

इस भूमिका का अर्थ समझें

प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सभी ने स्पष्ट किया कि भारत अब पीछे नहीं हटेगा. यह संदेश कई मायनों में महत्वपूर्ण है.

1. आत्मनिर्भरता: भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह व्यापार युद्ध के दौरान भी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठा सकता है.



2. सामरिक संघर्ष: यह सिर्फ़ आर्थिक लड़ाई नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक युद्ध भी है. भारत अपनी शर्तों पर लड़ना चाहता है, किसी दबाव के आगे नहीं झुकना चाहता.

3. सरकारी नीति: सरकार के तीन बड़े नेताओं द्वारा एक जैसा आक्रामक रुख अपनाना यह दर्शाता है कि यह महज व्यक्तिगत बयान नहीं है, बल्कि सरकार की नीति है.

अमेरिका और ट्रम्प के लिए एक स्पष्ट संदेश

यह अमेरिका और ट्रंप के लिए एक मज़बूत संकेत है कि भारत के साथ संबंध अब समान स्तर पर आगे बढ़ेंगे. इसका असर न केवल द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक मंचों पर भारत की बातचीत की स्थिति भी मज़बूत होगी. यह स्पष्ट है कि भारत अब सिर्फ़ रक्षात्मक नहीं, बल्कि पलटवार की रणनीति अपना रहा है.



व्यापार एवं कूटनीति विशेषज्ञ डॉ. अरविंद मोहन के अनुसार, भारत का रुख दर्शाता है कि वह अब 'नियम लेने वाला' नहीं, बल्कि 'नियम बनाने वाला' बनना चाहता है. अमेरिका को यह समझना होगा कि यह साझेदारी तभी टिकेगी जब दोनों पक्ष समान रूप से कार्य करेंगे. यह केवल एक आर्थिक टकराव नहीं, बल्कि रणनीतिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन है.

