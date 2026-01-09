Umar Khalid के मुद्दे पर Mamdani को भारत की खरी-खरी, MEA  ने दिया गया कहा ऐसा...

भारत ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी के जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद को लिखे पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को दूसरे लोकतंत्रों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए.

न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी के जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद को लिखे पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने शुक्रवार को कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को दूसरे लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए.

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बात का जिक्र किया कि, 'हम उम्मीद करते हैं कि जन प्रतिनिधि दूसरे लोकतंत्रों में न्यायपालिका की आज़ादी का सम्मान करेंगे. पद पर बैठे लोगों को निजी पूर्वाग्रह व्यक्त करना शोभा नहीं देता. ऐसी टिप्पणियों के बजाय, उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों पर ध्यान देना बेहतर होगा.'

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, ममदानी द्वारा खालिद को हाथ से लिखे नोट की एक तस्वीर खालिद की दोस्त बानोज्योत्सना लाहिड़ी ने X पर शेयर की थी, उसी दिन ममदानी ने औपचारिक रूप से मेयर के रूप में शपथ ली थी.

खालिद को लिखे नोट में, ममदानी ने लिखा, 'प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर तुम्हारी बातों के बारे में सोचता हूं, और इस बात के महत्व के बारे में कि इसे खुद पर हावी न होने दिया जाए. तुम्हारे माता-पिता से मिलकर अच्छा लगा. हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं.'

#WATCH | Delhi | On comments made by New York Mayor Zohran Mamdani, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We expect public representatives to be respectful of the independence of the judiciary in other democracies. Expressing personal prejudices does not behove those in office.… pic.twitter.com/KwfXY9ZdVi January 9, 2026

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नोट खालिद के माता-पिता को तब दिया गया जब ममदानी दिसंबर 2025 में अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मिले थे.

द हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए लाहिड़ी ने कहा कि खालिद के माता-पिता, साहिबा खानम और सैयद कासिम रसूल इलियास, अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी से पहले अमेरिका गए थे ताकि वहां रहने वाली अपनी दूसरी बेटी से मिल सकें जो भारत नहीं आ पा रही थी.

गौरतलब है कि 5 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है.

जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजानिया की बेंच ने फैसला सुनाया कि ट्रायल में देरी कानूनी सुरक्षा उपायों को खत्म करने के लिए 'ट्रम्प कार्ड' के रूप में काम नहीं कर सकती.