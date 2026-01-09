FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल टैंकर जब्त किया, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की सचिव ने कहा, अमेरिका ने कुछ हफ्तों में 5वां जहाज जब्त किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
WPL 2026 Opening Ceremony: डब्ल्यूपीएल ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा, दमदार रहा टूर्नामेंट का आगाज

WPL 2026 Opening Ceremony: डब्ल्यूपीएल ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा, दमदार रहा टूर्नामेंट का आगाज

Umar Khalid के मुद्दे पर Mamdani को भारत की खरी-खरी, MEA  ने दिया गया कहा ऐसा...

Umar Khalid के मुद्दे पर Mamdani को भारत की खरी-खरी, MEA ने दिया गया कहा ऐसा...

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच तमीम इकबाल ने तोड़ी चुप्पी, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने पर भी दिया बयान

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच तमीम इकबाल ने तोड़ी चुप्पी, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने पर भी दिया बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

Homeभारत

भारत

Umar Khalid के मुद्दे पर Mamdani को भारत की खरी-खरी, MEA  ने दिया गया कहा ऐसा...

भारत ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी के जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद को लिखे पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को दूसरे लोकतंत्रों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 09, 2026, 08:54 PM IST

Umar Khalid के मुद्दे पर Mamdani को भारत की खरी-खरी, MEA  ने दिया गया कहा ऐसा...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी के जेल में बंद एक्टिविस्ट उमर खालिद को लिखे पत्र  पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने शुक्रवार को कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को दूसरे लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए.

विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस बात का जिक्र किया कि, 'हम उम्मीद करते हैं कि जन प्रतिनिधि दूसरे लोकतंत्रों में न्यायपालिका की आज़ादी का सम्मान करेंगे. पद पर बैठे लोगों को निजी पूर्वाग्रह व्यक्त करना शोभा नहीं देता.  ऐसी टिप्पणियों के बजाय, उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों पर ध्यान देना बेहतर होगा.'

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, ममदानी द्वारा खालिद को हाथ से लिखे नोट की एक तस्वीर खालिद की दोस्त बानोज्योत्सना लाहिड़ी ने X पर शेयर की थी, उसी दिन ममदानी ने औपचारिक रूप से मेयर के रूप में शपथ ली थी.

खालिद को लिखे नोट में, ममदानी ने लिखा, 'प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर तुम्हारी बातों के बारे में सोचता हूं, और इस बात के महत्व के बारे में कि इसे खुद पर हावी न होने दिया जाए. तुम्हारे माता-पिता से मिलकर अच्छा लगा. हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं.'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह नोट खालिद के माता-पिता को तब दिया गया जब ममदानी दिसंबर 2025 में अमेरिका यात्रा के दौरान उनसे मिले थे.

द हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए लाहिड़ी ने कहा कि खालिद के माता-पिता, साहिबा खानम और सैयद कासिम रसूल इलियास, अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी से पहले अमेरिका गए थे ताकि वहां रहने वाली अपनी दूसरी बेटी से मिल सकें जो भारत नहीं आ पा रही थी. 

गौरतलब है कि 5 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है. 

जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजानिया की बेंच ने फैसला सुनाया कि ट्रायल में देरी कानूनी सुरक्षा उपायों को खत्म करने के लिए 'ट्रम्प कार्ड' के रूप में काम नहीं कर सकती.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर
डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
MORE
Advertisement
धर्म
Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
Rashifal 8 January 2026: तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
MORE
Advertisement