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भारत

Opinion: आर्थिक युद्ध लड़ रहा है भारत

भारत भी एक युद्ध लड़ रहा है, आर्थिक युद्ध. वैश्विक संकट, तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेश के आउटफ्लो से शेयर बाजार और रुपये पर दबाव बढ़ा है. भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया  ने रुपये की गिरावट और शेयर बाजार की भारी गिरावट को रोकने के लिए कई आक्रामक और बहु-आयामी कदम उठाए हैं...

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Dr Prakash Hindustani

Updated : Mar 23, 2026, 06:25 PM IST

Opinion: आर्थिक युद्ध लड़ रहा है भारत

India Economic War (AI Image)

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भारत भी एक युद्ध लड़ रहा है, आर्थिक युद्ध. जो देश सीमाओं पर सैनिकों और फाइटर विमानों और मिसाइलों से युद्ध लड़ रहे हैं, अंतत: उनका लक्ष्य भी आर्थिक ही है. इस युद्ध में गोलाबारी भारतीय सीमाओं और भारतीय समंदर - आकाश में नहीं, बाज़ारों में लड़ी जा रही है. जो लोग वैश्विक परिदृश्य में भारत के कदमों को लेकर स्यापा कर रहे हैं, उन्हें कूटनीतिक कदमों की कल्पना नहीं होगी. मानना होगा कि हमारे नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता को. 

मज़ाक और मुहावरे चल रहे हैं कि भारतीय शेयर बाज़ार लाल हो गया है, स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरे,  सेंसेक्स का कोहराम, निफ़्टी में हाहाकार, निवेशकों  का धन और विश्वास पानी में, इंडेक्स लुढ़क गया, शेयरों में कत्लेआम मचा है. उधर डॉलर की दादागीरी चल रही है. डॉलर के सामने दूसरी मुद्राएं कराह रही हैं.  बुलियन बाज़ार भी डूबने को तैयार बैठा है. प्रॉपर्टी बाज़ार की देवउठनी एकादशी का इंतज़ार है. यानी शेयर बाज़ार, प्रॉपर्टी, सोना-चांदी डॉलर  बाज़ार सब तरफ से मनहूस खबरें सामने आ रही हैं. 

शेयर बाजार से लेकर रुपये तक, हर तरफ दबाव

आजकल की मुख्य आर्थिक खबरें निराशाजनक हैं. शेयर बाजार में भारी गिरावट, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर, कच्चा तेल और ऊर्जा संकट - तेल कीमतें आसमान छू रही हैं, दुबई पोर्ट पर भारत के हज़ारों  कंटेनर  फंसे हैं, सोना-चांदी में भारी गिरावट है, हालांकि युद्ध की अनिश्चितता में सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग बढ़ सकती है. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर मजबूत है लेकिन, निर्माण में सुस्ती देखी जा रही है. कुल मिलाकर, ईरान संकट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा रिस्क बना हुआ है, महंगाई बढ़ सकती है, ग्रोथ पर दबाव है और आयात बिल फूल कर कुप्पा हुआ जा रहा है.  

सरकार और आरबीआई की रणनीति, बहु-आयामी कार्रवाई

आम सवाल है कि भारत सरकार क्या कर रही  है? भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया  ने रुपये की गिरावट और शेयर बाजार की भारी गिरावट को रोकने के लिए कई आक्रामक और बहु-आयामी कदम उठाए हैं. मुख्य रूप से रिज़र्व बैंक फ्रंटलाइन पर है क्योंकि करेंसी और लिक्विडिटी उसका डायरेक्ट डोमेन है. रिज़र्व बैंक के सामने - ईरान-अमेरिका-इज़राइल संघर्ष  उपजी चुनौतियां हैं,  महंगा क्रूड ऑयल हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों का आउटफ्लो दैत्य बना है.

रुपये को बचाने या मज़बूती से खड़ा रखने के लिए वह कसकर खड़ा है, कोशिशें जारी हैं. उसने विदेशी मुद्रा बाजार में भारी डॉलर बिकवाली की है. इसकी तैयारी रिज़र्व बैंक काफी अरसे  से कर रहा था और डॉलर खरीद खरीदकर जमा कर रहा था. मार्च 2026 में अब तक 15–20 बिलियन (कुछ रिपोर्ट्स में 18-20 बिलियन) तक डॉलर बेचे जा चुके हैं. पिछले हफ्तों में 10 से 12 बिलियन डॉलर की एक हफ्ते में बिकवाली के उदाहरण हैं. स्टेट-रन बैंकों के जरिए डॉलर बेचकर रुपये को सपोर्ट किया जा रहा है. प्री-मार्केट और इंट्रा-डे दोनों में अनप्रेडिक्टेबल इंटरवेंशन, कभी सुबह खुलने से पहले भारी बिकवाली की ख़बरें हैं.   कभी कभी तो दिन में बार-बार डॉलर की बिकवाली की गई. उद्देश्य है एकतरफा तेज गिरावट रोकना और  वोलेटिलिटी कंट्रोल करना.

लिक्विडिटी बढ़ाकर बाजार को स्थिर करने की कोशिश 

रिज़र्व बैंक  फॉरवर्ड और स्वैप मार्केट में पूरे एक्शन में है, शॉर्ट-टर्म डॉलर फॉरवर्ड्स की मैच्योरिटी प्रोफाइल बदलकर निकट अवधि के दबाव कम किए और नेट शॉर्ट डॉलर पोजीशन को मैनेज किया. इसके लिए अपना स्ट्रक्चर बदला डाला. ऑफशोर एन  दी ऍफ़  मार्केट में भी इंटरवेंशन किया. ऑफशोर नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट एक ऐसा विदेशी मुद्रा बाजार है, जहां उन मुद्राओं (जैसे भारतीय रुपया) का व्यापार होता है, जिन पर पूंजी नियंत्रण है या जो स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय नहीं हैं. यह व्यापार देश की सीमा के बाहर (जैसे सिंगापुर, लंदन) होता है, और इसमें भौतिक मुद्रा के बजाय केवल डॉलर में नकद निपटान  होता है.

आरबीआई का लिक्विडिटी इंजेक्शन और बॉन्ड खरीद भी उल्लेखनीय है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए  कुछ हफ्तों में एक लाख करोड़ रूपये के बॉन्ड खरीदकर  बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाई गई. इस तरह से बॉन्ड यील्ड्स कंट्रोल में रखीं और अप्रत्यक्ष रूप से रुपये पर दबाव कम किया क्योंकि हाई यील्ड्स एफ आई आई आउटफ्लो बढ़ाते हैं. भविष्य के लिए एक लाख करोड़ के  इकनॉमिक स्टेबिलाइजेशन फंड का प्रस्ताव है ताकि ग्लोबल शॉक्स के लिए फिस्कल हेडरूम तैयार रहे.  

लम्बे समय तक इस आर्थिक युद्ध से लड़ने की क्षमता

कुछ रिपोर्ट्स में एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स बढ़ाने, पीएसयू को ऑयल हेजिंग करने की सलाह और वैकल्पिक ऑयल सोर्स (रूस, अमेरिका आदि) पर फोकस की बात कही गई है. पीएमओ के लेवल पर खाद सप्लाई मॉनिटरिंग और इमरजेंसी इंपोर्ट रूट्स को  देखा जा रहा है. कुछ एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो निफ़्टी  22,000–21,000 तक आ सकता है, लेकिन  रूपये के  स्टेबलाइजेशन से रिकवरी की गुंजाइश बनी रहेगी. अगर होर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए ब्लॉक हुआ तो और 15–25 बिलियन  डॉलर के इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है. आरबीआई  के पास अभी भी  करीब 723 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व हैं.  इसका मतलब यह है कि भारत के पास अभी इस आर्थिक युद्ध को लम्बे समय तक लड़ने की क्षमता है. 

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