भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है. भारत ने बांग्लादेश से तैयार वस्त्रों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगा दिया है. वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. डीजीएफटी भारत की विदेश व्यापार नीति तैयार करने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय है. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के बंदरगाह प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल-भूटान जाने वाले बांग्लादेशी माल पर लागू नहीं होंगे.

बांग्लादेश से आयातित वस्तुओं में तैयार कपड़े और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसी वस्तुएं शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा कि एक अधिसूचना के जरिए बांग्लादेश से भारत में आयातित कुछ वस्तुओं जैसे सिले-सिलाए कपड़े, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आदि पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाए गए हैं. हालांकि, मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश से भारत, भूटान और नेपाल जाने वाले सामानों को इस बंदरगाह प्रतिबंध से छूट दी गई है.

