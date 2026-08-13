Independence Day: 14 अगस्त 1947 को कैसा था दिल्ली का नजारा? आधी रात को क्यों शुरू हुआ आजादी का जश्न, अनसुनी कहानियां

14 अगस्त की शाम 5 बजे तक दिल्ली में इंडिया गेट के सामने लाखों लोग इकट्ठा हो चुके थे. बहुत सारे लोग तो रो रहे थे. स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरूआत रात 11 बजे हुई.

80th Independence Day: भारत शनिवार, 15 अगस्त 2026 को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा. इस दिन दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर पारंपरिक ध्वजारोहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम के बारे में बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 1947 में आजादी से एक दिन पहले की शाम कैसी थी और 14 अगस्त 1947 को दिल्ली में कैसा नजारा था? आइये जानते हैं...

दिल्ली की सड़कें खचाखच भरी थीं

भारत के स्वतंत्रता संग्राम, विभाजन और उसके बाद की घटनाओं पर केंद्रित डोमिनिक लापिएर और लैरी कॉलिन्स की प्रसिद्ध पुस्तक 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में 14 अगस्त की शाम का उल्लेख किया गया है. इस किताब में बताया गया है कि 14 अगस्त को दिल्ली में समारोह स्थल की ओर हर दिशा से लोगों की भीड़ चली आ रही थी. दिल्ली आने वाली रेलगाड़ियां और बसें खचाखच भरी आ रही थीं. मर्दों ने नई पगड़ियां और औरतों ने नई साड़ियां पहनीं थीं. मांए अपने बच्चों को टोकरे में रखकर सिर पर उठाए चली आ रहीं थीं.

डोमिनिक लापिएर और लैरी कॉलिन्स लिखते हैं, "गांवों से आए लोग बहुत भोले हैं, आजादी का अर्थ भी उन लोगों ने उतने ही भोलेपन से लगाया है. किसानों ने अपने बच्चों को बताया कि अब खेतों में ज्यादा फसल उगा करेगी. ग्वालों ने अपनी पत्नियों से कहा कि अब गाएं ज्यादा दूध देंगी क्योंकि आजादी मिल गई है. लोगों ने ये कहकर बसों में टिकट खरीदने से मना कर दिया कि भला आजाद देश में टिकट कौन खरीदता है."

'फ्रीडम एट मिडनाइट' में बताया गया है कि 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक दिल्ली में इंडिया गेट के सामने लाखों लोग इकट्ठा हो चुके थे. तिरंगा यहीं फहराया जाना था. यहां भाषण देने के लिए एक छोटा सा मंच बनाया गया था. बहुत सारे लोग तो रो रहे थे. डोमिनिक लापिएर और लैरी कॉलिन्स लिखते हैं कि शिमला जैसी जगहों पर बहुत सारे लोग पारंपरिक वेशभूषा में उन सड़कों पर भी पहुंचे जहां कभी लिखा रहता था कि "इंडियंस आर नॉट अलाउड".

14 अगस्त की रात को ही क्यों शुरू हुआ आजादी का समारोह?

जब भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 के दिन को आजादी का दिन घोषित किया तब ज्योतिषियों ने इस दिन को अशुभ बताया था. ज्योतिषियों ने कहा था कि 14 अगस्त की रात को ही समारोह शुरू कर देना चाहिए. लॉर्ड माउंटबेटन ने ये बात मान ली थी. इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया ऑफ्टर गांधी में लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरूआत 14 अगस्त की रात 11 बजे हुई. सबसे पहले सभी ने वंदे मातरम गाया. इसके बाद दो मिनट का मौन उन लोगों के लिए रखा गया जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी.

आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी रात अपना प्रसिद्ध भाषण "नियति से साक्षात्कार" दिया. पंडित नेहरू ने ये भाषण अंग्रेजी में दिया. उन्होंने कहा, "कई साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था. अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं. पूरी तरह ना सही तो बहुत हद तक को निभाएं. आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा."