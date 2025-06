पश्चिम बंगाल पुलिस पर आधी रात को पार्टी कार्यालय में घुसने का आरोप लगने के बाद बांकुरा में भाजपा जिला मुख्यालय में तनाव फैल गया. रात करीब 2 बजे हुई इस घटना के बाद पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई. भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने घटना की आलोचना की और राज्य पुलिस की आलोचना करते हुए उस पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नियंत्रण में एक 'रीढ़विहीन, पक्षपातपूर्ण बल' की तरह काम करने का आरोप लगाया.

स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता आस-पास के निवासियों से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे कि एक बड़ी पुलिस टीम कार्यालय के मुख्य द्वार को जबरन खोल रही है और अंदर की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है.

इसके बाद भाजपा नेताओं और समर्थकों ने पुलिस के पहुंचने पर उनसे भिड़ गए और स्पष्टीकरण की मांग की, जिसके बाद तीखी नोकझोंक हुई. कई घंटों के विरोध प्रदर्शन के बाद, पुलिस कथित तौर पर घटनास्थल से चली गई. हालांकि, भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के अंदर अपना धरना जारी रखा और इसे अनधिकृत और राजनीति से प्रेरित छापेमारी करार दिया.

बताया जा रहा है कि बांकुरा सदर और खतरा पुलिस स्टेशन के अधिकारी छापेमारी में शामिल थे, हालांकि पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि बिना किसी पूर्व सूचना या दस्तावेज के कार्यालय में तोड़फोड़ क्यों की गई.

कुछ भाजपा नेताओं ने इस घटना को शुक्रवार रात खतरा में राज्य की खाद्य आपूर्ति मंत्री ज्योत्सना मंडी के पति तुहिन मंडी पर हुए हमले से जोड़ा है. उन्हें संदेह है कि छापेमारी उस हमले से संबंधित जांच का हिस्सा थी.

भाजपा ने राजनीतिक प्रतिशोध और पुलिस तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आज बांकुरा शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घटना की निंदा की और बंगाल पुलिस पर 'ममता बनर्जी की चप्पलों' के नीचे होने का आरोप लगाया.

