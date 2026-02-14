15 साल था इश्क़, दूसरे से शादी करने जा रही थी GF, Valentine Day पर बॉयफ्रेंड ने मारी गोली, खुद की भी ली जान

वेलेंटाइन-डे के दिन नोएडा सेक्टर 39 इलाके से पुलिस ने एक गाड़ी से दो शवों को बरामद किया है. पुलिस को गाड़ी में एक पिस्टल भी मिली है जिससे आशंका जताई जा रही है कि लड़के ने पहले लड़की को मारा फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

''आशिक की जिंदगी में वो दिन खुदा ना लाए, माशूक बन के दुल्हन ग़ैरों का घर बसाए ...'' एक तरफ 2014 में आया ये गाना है. दूसरी तरफ वो दो लाशें हैं, जिन्हें वेलेंटाइन-डे के दिन नोएडा सेक्टर 39 इलाके से पुलिस ने बरामद किया है. सवाल होगा कि लाशों की बरामदगी के मामले में एक गाने के जिक्र का क्या औचित्य है? तो मामला जब प्यार-मुहब्बत, बेवफाई से जुड़ा हो तो हर उस चीज का जिक्र जरूरी हो जाता है जिनसे उलझे हुए तारों का सिरा मिलता ही.

पहले जानें क्या है मामला

दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 39 में लोग उस वक़्त दहशत में आए, जब ये खबर फैली कि, एक गाड़ी में एक नहीं बल्कि दो दो लाशें हैं, जिन्हें गोली मारी गई है. खबर जंगल की आग की तरह फैली और फ़ौरन ही पुलिस भी मौका-ए-वरदात पर पहुंच गई. पुलिस ने गाड़ी में से एक पिस्टल बरामद की.

#WATCH | Uttar Pradesh: A man and a woman were found dead in a car under the Sector 39 Police Station limits of Noida



Yamuna Prasad, DCP Noida, says, "A boy and a girl were found inside the car with bullet wounds in their heads. The boy was carrying a pistol, and the car was… https://t.co/ZnOAGU2Pc5 pic.twitter.com/NpolccoDKC — ANI (@ANI) February 14, 2026

पहली नजर में मंजर देखकर पुलिस को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि, शायद कपल में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद लड़के ने लड़की को गोली मारी फिर खुद को भी गोली से उड़ा दिया.

शुरुआती जांच में पुलिस ने क्या पाया?

पुलिस ने जब शवों की तलाशी ली तो वहां से दोनों की जो आईडी मिली उसके मुताबिक़ लड़का दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला था और उसका नाम सुमित था. जबकि लड़की का नाम रेखा था और वह नोएडा सेक्टर- 101 की रहने वाली थी. मामले में पुलिस के हाथ वो व्हाट्सएप मैसेज भी लगा जो मरने से पहले सुमित ने रेखा जो भेजा था. पुलिस ने ये भी बताया की गाड़ी में मृत पाए गए युवक और युवती शुक्रवार शाम से ही लापता थे.

खून से लथपथ थे दोनों शव

जिस समय पुलिस ने दोनों शव बरामद किये वो खून से लतपथ थे. क्योंकि पुलिस को घटना की सूचना एक डिलीवरी बॉय ने दी थी और बताया था कि उसने पास खड़ी गाड़ी से तेज आवाज सुनी थी. इसलिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने गाड़ी का दरवाजा अंदर से लॉक पाया. पुलिस द्वारा आशंका जताई गई कि लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी, फिर खुद को भी शूट कर दिया.

क्या बताता है चर्चा में आया सुमित का व्हाट्सएप मैसेज?

मामला टूटे हुए दिल से ज्यादा बेवफाई का बताया जा रहा है. घटना के बाद एक व्हाट्सएप मैसेज भी सुर्ख़ियों में है जिसे लेकर बताया जा रहा है कि मरने से पहले ये मैसेज सुमित ने रेखा को किया था.

सुमित के इस मैसेज को देखें तो इसमें लिखा है कि, मैं सुमित मरने जा रहा हूं उसकी जिम्मेदार रेखा है. उसने मेरे साथ 15 साल साथ रहकर और मुझसे वादा किया था कि मुझसे शादी करेगी और अब वो किसी और से शादी करने जा रही है इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं. सुमित के अनुसार रेखा ने उसे धोखा दिया था.

पुलिस के अनुसार लड़के और लड़की के सिर में गोली लगी थी. बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वर्तमान में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

बाकी अभी तक जितनी जानकारी आई है वो यही बता रही है कि गर्ल फ्रेंड किसी और से शादी करने जा रही है ये बात सुमित को बुरी लगी और इसलिए उसने लड़की को मारने और आत्महत्या करने का फैसला किया.