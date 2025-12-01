SIR की चपेट में आया एक और BLO,  मुरादाबाद में वर्क प्रेशर के आगे हारी जिंदगी, किया सुसाइड Video वायरल 

इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक BLरोते हुए दिख रहा है. वीडियो में बीएलओ यह कह रह है कि वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपना SIR का काम पूरा नहीं कर पा रहा है. वीडियो यूपी के मुरादाबाद का है.

यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार 46 साल के एक बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े काम के प्रेशर की वजह से कथित तौर पर अपने घर पर सुसाइड किया है. ध्यान रहे कि ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी बीएलओ ने काम की अधिकता को मुद्दा बनाकर मौत का रास्ता चुना है. हाल फ़िलहाल में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें बूथ-लेवल ऑफिसर्स ने आत्महत्या की है और ज्यादा काम के अलावा सीनियर अधिकारियों के लगातार मिल रहे प्रेशर को ज़िम्मेदार ठहराया है.

ऐसी मौतों से राजनीतिक भूचाल आ गया है. ध्यान रहे वर्तमान में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में वोटर रोल रिवीजन चल रहा है जिसे लेकर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं.

जिक्र मुरादाबाद की घटना का हुआ है तो बता दें कि यहां मृतक की पहचान सर्वेश सिंह के तौर पर हुई है, जो एक स्कूल में असिस्टेंट टीचर थे और उन्हें 7 अक्टूबर को BLO की ड्यूटी दी गई थी. यह उनका पहला चुनाव से जुड़ा काम था. ज्ञात हो कि BLO जनता के लिए चुनाव से जुड़े फ़ॉर्म भरने और तय डेटाबेस में डिटेल्स अपलोड करने में मदद करने वाला पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है.

सिंह का एक वीडियो, जो कथित तौर पर उनकी आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किया गया था, उसमें ऑफिसर दुख से भरे हुए हैं, और रोते हुए कहते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह अपना काम पूरा नहीं कर पाए.

वीडियो में, वह अपनी मां और बहन से माफ़ी मांगते हैं, और उनसे अपनी छोटी बेटियों का ध्यान रखने की गुज़ारिश करते हैं. इस परेशान करने वाले वीडियो में, वह आदमी बेकाबू होकर रोता हुआ और कहता हुआ दिख रहा था, 'मां, प्लीज़ मेरी बेटियों का ख्याल रखना. प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. मैं काम पूरा नहीं कर सका। मैं एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं.'

भाजपा सरकार ने शोषण की दास्तां, बीएलओ ने मरने से पहले खुद की बयां !



मुरादाबाद में SIR के दबाव में जान देने वाले BLO सर्वेश सिंह ने अपने आखिरी वीडियो में रो रो कर अपने हालात बयां किए।



प्रदेश में जान गंवाने वाले सभी बीएलओ को एक करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दे सरकार। pic.twitter.com/otppbAsxgo — Samajwadi Party (@samajwadiparty) December 1, 2025

उसने यह भी कहा कि उसके फ़ैसले के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए, और देखने वालों से गुज़ारिश की कि वे उसके परिवार से इस बारे में कुछ भी न पूछें.

वीडियो में फूट-फूट कर रोते हुए व्यक्ति ने कहा, 'मैं बहुत परेशान हूं. मैं पिछले 20 दिनों से सो नहीं पाया हूं. मेरी चार छोटी बेटियां हैं. दूसरे लोग काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं.'

अपनी बहन से बात करते हुए, व्यक्ति ने भारी मन से कहा, 'मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूं. सॉरी, बहन. मेरी गैरमौजूदगी में, प्लीज़ मेरे बच्चों का ख्याल रखना.'

अधिकारियों के मुताबिक, रविवार सुबह-सुबह उनकी पत्नी बबली देवी ने उन्हें घर के स्टोरेज रूम में लटका हुआ पाया और तुरंत लोकल पुलिस को बताया.

मौके से ज़िला बेसिक एजुकेशन ऑफिसर के नाम हाथ से लिखा दो पेज का सुसाइड नोट मिला. नोट में सिंह ने तय समय में SIR टारगेट पूरे न कर पाने पर दुख जताया.

नोट में लिखा था, 'मैं दिन-रात काम कर रहा हूं लेकिन SIR टारगेट पूरे नहीं कर पा रहा हूं. चिंता की वजह से मेरी रातें बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं. मैं मुश्किल से दो से तीन घंटे सो पाता हूं. मेरी चार बेटियां हैं, जिनमें से दो की तबीयत ठीक नहीं है. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए.'

सीनियर पुलिस ऑफिसर आशीष प्रताप सिंह ने सुसाइड नोट की बातों को कन्फर्म किया और कहा, 'नोट में लिखा है कि वह BLO ड्यूटी का बोझ नहीं उठा पा रहे थे। आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.'

परिवार ने कहा कि सिंह लगातार सर्वे, डेटा वेरिफिकेशन और उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में SIR की बड़ी प्रक्रिया से जुड़े बार-बार रिपोर्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे.

“Worked day and night yet could not complete the SIR target… could sleep for only 2 to 3 hours.”



BLO Sarvesh Singh from Uttar Pradesh’s Moradabad committed suicide. Why have @ECISVEEP and Gyanesh Kumar still not said a single word about the ongoing BLO suicides across India? pic.twitter.com/JSezhttC1j — Dr. Shama Mohamed (@drshamamohd) November 30, 2025

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह ने मौत की बात मानी और टीचर के काम करने के तरीके की तारीफ़ की. उन्होंने कहा, 'शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि उन्होंने सुसाइड किया. उनके काम की क्वालिटी बहुत अच्छी थी. आंगनवाड़ी कर्मचारियों को उनकी मदद के लिए लगाया गया था. एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस दोनों तरह की जांच चल रही है. हम परिवार को हर मुमकिन मदद देंगे.'

बताते चलें कि रविवार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने SIR शेड्यूल एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दिया, जिससे वोटर्स को यह पक्का करने के लिए और समय मिल गया कि उनके नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से शामिल हैं.बूथ-लेवल ऑफिसर (BLO) और बूथ-लेवल एजेंट (BLAs) को भी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट वोटर्स की लिस्ट जमा करने के लिए सात और दिन दिए गए हैं.