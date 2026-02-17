FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जो नीचे हैं उनको ऊपर उठाना होगा- भागवत, वैश्विक शक्तियां हमारे सद्भाव के खिलाफ-भागवत, 'US, चीन में हमारे खिलाफ योजनाएं बना रहे', 'US, चीन में हमारे खिलाफ योजनाएं बना रहे', कुछ लोग हमारे खिलाफ योजना बना रहे-भागवत, हमें इन चीजों से सावधान रहना होगा-भागवत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Pravina Deshpande Death: पिता अस्पताल में, को-स्टार का निधन... इस समय दुखों के संकट से जूझ रहे भाईजान

Pravina Deshpande Death: पिता अस्पताल में, को-स्टार का निधन... इस समय दुखों के संकट से जूझ रहे भाईजान

Dead Sea Marathon 2026: तपती धूप में चिलचिलाते नमक पर दौड़े 8000 लोग, जानिए कहां हुई ये खतरनाक रेस

Dead Sea Marathon 2026: तपती धूप में चिलचिलाते नमक पर दौड़े 8000 लोग, जानिए कहां हुई ये खतरनाक रेस

AI स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी... मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 75 स्कूलों में 'सीएम श्री' प्रोजेक्ट किया लॉन्च

AI स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी... मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 75 स्कूलों में 'सीएम श्री' प्रोजेक्ट किया लॉन्च

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास

बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

Homeभारत

भारत

बार-बर कहने पर भी पति ने नहीं मनाई सुहागरात, नपुंसक बताकर पत्नी पहुंची थाने, दरोगा से की 'गंदी बात'

कानपुर में एक लड़की ने पुलिस के सामने लड़की ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उसका पति सुहागरात मनाने योग्य नहीं था. जिसके चलते उसके और उसकी भावनाओं के साथ फ्रॉड हुआ है. लड़की की मानें तो उसके पिता ने शादी में करीब 38 लाख रुपये खर्च किए थे.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 17, 2026, 08:21 PM IST

बार-बर कहने पर भी पति ने नहीं मनाई सुहागरात, नपुंसक बताकर पत्नी पहुंची थाने, दरोगा से की 'गंदी बात'
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

तारीख थी 25 अप्रैल 2025. कानपुर के किशोर नगर की रहने वाली एक लड़की को लगा कि उसके सपने सच हो गए हैं. लड़की के दरवाजे पर बारात खड़ी थी. घोड़ी पर चढ़ा हमीरपुर निवासी दूल्हा किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था. पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम के साथ जोड़ा शादी के पवित्र बंधन में बंधा था. लेकिन लड़की की ख़ुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी.सुहागरात पर उसके साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ, जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी. वर्तमान में लड़की अपने मायके में है और उसने कानपुर के रावतपुर थाने में पति, ससुर और ताऊ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है.

लड़की ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उसका पति सुहागरात मनाने योग्य नहीं था. जिसके चलते उसके और उसकी भावनाओं के साथ फ्रॉड हुआ है. लड़की की मानें तो उसके पिता ने होटल, जेवर, कैटरिंग और अन्य इंतजाम मिलाकर करीब 38 लाख रुपये खर्च किए थे.

घर वालों को इस बात की पूरी आशा थी कि उनकी बेटी का नया जीवन खुशहाल होगा, लेकिन शादी के बाद स्थिति बिलकुल अलग थी. लड़की की मानें तो कई मौके ऐसे आए जब उसने अपने पति से सुहागरात मनाने के लिए कहा, लेकिन या तो हर बार वो उसकी बातों को टाल जाता या फिर उससे कन्नी काट लेता.

लड़की के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है. जिसे उसने जीवनसाथी चुना वो कभी भी उसे शारीरिक सुख नहीं दे सकता क्योंकि वो नपुंसक है. 

क्या कुछ बताया पीड़ित लड़की ने...

पीड़ित लड़की के मुताबिक , 26 अप्रैल को विदाई के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो उसे अपने पति के व्यवहार को लेकर कुछ शक हुआ. इस बीच पति ने न केवल उससे दूरी बनाकर रखी बल्कि उसके साथ सुहागरात तक नहीं मनाई. जब लड़की ने पति से सुहागरात के लिए कहा तो उसने टालमटोल कर दी.

क्योंकि पति का व्यवहार उसे गहरा आघात दे रहा था इसलिए शादी के कुछ समय बाद ही वो मायके आ गई. पति उसे मनाने उसके घर पहुंचा और कुछ दिन बाद उसे नोएडा ले आया, जहां दोनों लड़के के चाचा के फ्लैट पर रहे.

लड़की ने यह भी बताया कि नोएडा स्थित फ्लैट में लगभग एक महीने तक साथ रहने के बावजूद पति ने उसके  साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किये. इसी समय लड़की को इस बात का यकीन हुआ कि उसका पति शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है. 

लड़के के घर वालों से बात करने पर मिला ये जवाब ...

क्योंकि बात अपनी जिंदगी और खुशियों की थी, लड़की ने खुलकर इस बारे में अपने ससुर और जेठ से बात की, जिन्होंने लड़के को समझाने और उसका इलाज कराने का भरोसा दिया गया. उससे कहा गया कि वह उनके बेटे के साथ एक पत्नी की तरह रहे. उसकी (बेटे की) बीमारी का इलाज करवा दिया जाएगा और पूरा खर्च उठाया जाएगा. लेकिन जब उसने इसपर आपत्ति जताई तो उसे कथित तौर पर धमकियां मिलनी शुरू हो गयीं. 

की गई पैसे लाने की डिमांड 

लड़की ने यह आरोप भी लगाया है कि पति के घरवालों ने उससे पांच लाख रुपये और लाने को कहा गया ताकि इलाज कराया जा सके. मना करने पर उसे बदनाम करने और परिवार की इज्जत खराब करने की धमकी दी गई.

लड़की बार बार यही बात दोहरा रही है कि ससुराल वालों ने न सिर्फ उससे अपने बेटे की सच्चाई छिपाई, बल्कि शादी में खर्च हुआ पैसा भी व्यर्थ कर... दिया और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी. 

बहरहाल, लड़की से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने उसके पति, ससुर और ताऊ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिए है और जांच शुरू कर दी है. जांच में क्या निकलता है इसका फैसला तो वक़्त करेगा लेकिन जिस तरह का ये मामला है, उससे अलग-अलग चर्चाओं को पंख मिल गए हैं.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी
T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास
बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन
बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
MORE
Advertisement
धर्म
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट 
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
Holashtak 2026: होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
MORE
Advertisement