10वीं के लड़के ने अपने से छोटी बच्ची से किया रेप, घर से गहने चुराने को ऐसे किया मजबूर

UP के फिरोजाबाद में 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट को 8वीं क्लास की लड़की के साथ रेप और ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. दोनों दोस्त बन गए और बातचीत के दौरान, लड़के ने कथित तौर पर विषम परिस्थिति में उसकी गलत तस्वीरें खींच लीं.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 12, 2025, 10:17 PM IST

10वीं के लड़के ने अपने से छोटी बच्ची से किया रेप, घर से गहने चुराने को ऐसे किया मजबूर
यूपी के फिरोजाबाद में एक आश्चर्य में डालने वाला मामला सामने आया है, जहां क्लास 10 के एक स्टूडेंट को क्लास 8 की लड़की के साथ रेप और ब्लैकमेल करने और उसकी गलत तस्वीरें लेने के बाद उसके घर से 1.5 लाख से ज़्यादा कीमत के गहने चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना छह महीने पहले साउथ पुलिस स्टेशन एरिया में शुरू हुई, जहां लड़के ने लड़की को एक शादी में डांस करते देखा. दोनों दोस्त बन गए, और बातचीत के दौरान, लड़के ने कथित तौर पर गलत हालात में उसकी तस्वीरें खींच लीं.

पुलिस के अनुसार दोनों रोज़ मोबाइल फ़ोन पर बात करते थे, और तस्वीरों का इस्तेमाल करके, आरोपी ने कथित तौर पर लड़की को उसकी मां के सोने के गहने चुराने के लिए उकसाया.

पुलिस ने कहा कि नाबालिग लड़की ने आरोपी को 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत के गहने दे दिए, जिसे उसने अपने पास रख लिया. पुलिस के अनुसार लड़के ने लड़की की निजी तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड किए थे और उनका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया था.

जब गहने गायब हो गए, तो लड़की के परिवार को शक हुआ और उन्होंने उससे सख्ती से पूछताछ की. लड़की ने कबूल किया कि उसने गहने लेकर आरोपी लड़के के कहने पर दूसरे लड़के को दे दिए थे. इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया.

केस दर्ज किया गया और पुलिस ने क्लास 10 के स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से चोरी के गहने भी बरामद हुए.

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (सिटी) रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आगे की जांच चल रही है.  उन्होंने पेरेंट्स और गार्जियन से अपने बच्चों की मोबाइल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने और उनके फ्रेंड सर्कल पर कड़ी नज़र रखने की अपील की.

