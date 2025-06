पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक सिविक वॉलंटियर को कुछ लोगों ने बांधकर पीटा. पिटने वाले शख्स ने दावा किया है कि उसे मारने वाले सभी लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. कथित तौर पर उदयनारायणपुर के बसंतपुर बाजार क्षेत्र में शूट किए गए इस वीडियो में सिविक वॉलंटियर श्रीधर चक्रवर्ती के हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं और कुछ लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं.

चक्रवर्ती ने हमलावरों की पहचान तृणमूल सदस्यों के रूप में की है, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ़ बुरा-भला कहने के लिए रिश्वत दिए जाने की बात कबूल करने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

क्लिप में दिखाया गया है कि ये लोग चक्रवर्ती को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं और उन्हें कान पकड़कर और सिर झुकाकर उठक-बैठक करने के लिए मजबूर करते हैं. वे उन पर बनर्जी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हैं और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करते हैं.

In the Bhasantapur area of Udaynarayanpur constituency of West Bengal, a civic volunteer, Sridhar Chakraborty, son of Banshidhar Chakraborty, Civic ID No. CV 98,is being targeted in a conspiracy to falsely implicate him. The Trinamool Congress's goons are openly torturing him.… pic.twitter.com/dM8pSrW4KH