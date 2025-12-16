पॉल्यूशन की भेंट चढ़ी तंदूरी-रोटी-रोस्टेड चिकन, दिल्ली में तंदूर पर रेखा गुप्ता का बैन

राजधानी दिल्ली में AQI खतरनाक लेवल पर होने और प्रदूषण से लड़ने के लिए कोई समाधान न दिखने पर, दिल्ली सरकार ने कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले तंदूर पर बैन लगा दिया है.

दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीवन मुहाल कर दिया है. सवालों के घेरे में सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं. विपक्ष क्यों रेखा गुप्ता के ऊपर हमलावर है? इसकी एक बड़ी वजह वो अतरंगे और अटपटे बयान हैं जो हाल फ़िलहाल में मुख्यमंत्री ने दिए हैं. इसके अलावा निंदा की एक वजह उन तकनीकों को भी माना जा रहा है जिनके बल पर रेखा गुप्ता प्रदूषण से दो-दो हाथ करने को आतुर हैं. प्रदूषण से निजात के लिए राज्य सरकार की ये तकनीकें कितनी अजीब हैं इसे हम उस खबर से समझ सकते हैं जिसमें नान, तंदूरी रोटी, सोया चाप, रोस्टेड चिकन जैसे फ़ूड आइटम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला आम तंदूर, दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई का नया निशाना बन गया है.

जी हां सही सुना आपने दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और खुली खाने की जगहों पर कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले तंदूर पर बैन लगाने के निर्देश जारी किए हैं. बताते चलें कि मंगलवार को सुबह 10 बजे दिल्ली के आनंद विहार और ITO में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लगभग 400 रिकॉर्ड किया गया.

जिक्र तंदूर का हुआ है तो बता दें कि रेस्टोरेंट और खाने की जगहों पर इस्तेमाल होने वाले तंदूर पर बैन पिछले हफ़्ते लगाया गया था. न्यूज़ एजेंसी PTI की 9 दिसंबर की एक रिपोर्ट कि मानें तो, यह आदेश एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट, 1981 की धारा 31(A) के तहत जारी किया गया था.

दिल्ली-NCR में हवा की क्वालिटी खराब होने के कारण, पिछले हफ़्ते शनिवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज IV लागू किया गया था.

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने कहा कि उसकी GRAP सब-कमेटी ने प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा पार करने के बाद स्टेज-IV या 'गंभीर+' हवा की क्वालिटी के तहत सभी उपायों को तुरंत लागू करने का फैसला किया है.

GRAP IV के तहत, बायोमास, कचरा, या इसी तरह की चीज़ों (जिसमें कोयला भी शामिल हो सकता है) को खुले में जलाना सख्त मना है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, 'शहरी स्थानीय निकायों, जिसमें कमिश्नर और नगर निगम एजेंसियों के चीफ इंजीनियर शामिल हैं, को निर्देश दिया गया है कि वे जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी खाने-पीने की जगहें तुरंत कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल बंद कर दें.'

इसमें कहा गया है कि यह आदेश तुरंत कार्रवाई के लिए सभी संबंधित विभागों को स्पीड पोस्ट और ईमेल से भेजा गया है.