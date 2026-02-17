FacebookTwitterYoutubeInstagram
Virgin लड़कियां, नपुंसकता मिटाने का दावा ...  भयावह थी मैसूर में Sex Racket चलाने वालों की मोडस ऑपरेंडी 

कर्नाटक के मैसूर में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में धकेलता था. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान बेंगलुरु निवासी शोभा और उसके सहयोगी तुलसी कुमार के रूप में हुई है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 17, 2026, 05:14 PM IST

Virgin लड़कियां, नपुंसकता मिटाने का दावा ...  भयावह थी मैसूर में Sex Racket चलाने वालों की मोडस ऑपरेंडी 
कच्चा तेल, डॉलर की बढ़ती कीमत, गिरता हुआ रुपया, गैस के दाम, मिसाइलों की खरीद फरोख्त, आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर पर चौकसी, MoU, निवेश, निर्यात होंगी राष्ट्रीय समस्या. मगर आज भी भारत जैसे देश में आम आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या गुप्त रोग हैं. नपुंसकता को सही करने के नाम पर जिस तरह का फ्रॉड देश में हो रहा है, वो हैरान करने वाला है. बाबाओं-तांत्रिकों के अलावा नीम हकीम जैसे खतरा ए जान बने हैं, मालूम चलता है कि भारतीय समाज में व्यक्ति नपुंसकता के इलाज के लिए न केवल कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है. बल्कि इसके लिए वो तरह तरह के जतन भी कर रहा है. क्योंकि मर्दानगी को समाज एक एचीवमेंट की तरह देखता है, इसलिए आम आदमी  के जीवन से जुड़ी इस दुखती रग को उन लोगों ने भी अपने शिकंजे में ले लिया, जो देह व्यापार जैसे घृणित धंधों में लिप्त हैं. 

दरअसल कर्नाटक के मैसूर में पुलिस ने ओडानाडी सेवा संस्था नाम के एक एनजीओ की मदद से एक बड़ा एक्शन लेते हुए एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो नाबालिग लड़कियों को देह व्यापार के दलदल में धकेलता था. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान बेंगलुरु निवासी शोभा और उसके सहयोगी तुलसी कुमार के रूप में हुई है. 

रौंगटे खड़े कर देगी पुलिस ने मिली जानकारी 

मामले के एक्शन के अंतर्गत जो कुछ भी पुलिस ने बताया वो हैरान करने वाला है. बताया जा रहा है कि गिरोह नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करवाने के लिए ग्राहकों से मोटी रकम वसूलता था. आरोपी  शोभा और तुलसी कुमार किस हद तक घिनौने थे? इसका अंदजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक ग्राहक को 12-13 साल की वर्जिन बच्ची देने के एवज में 20 लाख रुपये मांगे थे. 

अंधविश्वास का सहारा लेकर तैयार किया बिजनेस मॉड्यूल 

पुलिस ने इस मामले की अब तक जितनी भी जांच की है उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि देह व्यापार का ये धंधा पूर्ण रूप से अंधविश्वास पर आधारित था. आरोपी अपने ग्राहकों से यही कहते थे कि कुंवारियों के साथ संबंध बनाने से यौन रोग और नपुंसकता दूर हो जाती है.

जैसा कि हम ऊपर ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि, सामाजिक प्रेशर के चलते भारत जिसे देश में गुप्त रोग किसी हव्वे से कम नहीं है. इसलिए इनके ग्राहक भी अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए मोटी रकम खर्च करने से परहेज नहीं करते थे. इनके पास ग्राहकों की एक बड़ी संख्या थी जिसके चलते इनका 'बिजनेस' भारी मुनफे में था.

कम ख़ास नहीं थी ग्राहकों को रिझाने की निंजा टेक्नीक 

पुलिस से प्राप्त जानकरी के अनुसार शोभा अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती थी. वह अपने ग्राहकों को नाबालिग बच्चियों का दीदार व्हाट्सएप वीडियो कॉल से कराती फिर मोटी रकम के जरिये उनकी सौदेबाजी करती थी.

मामले में जिक्र एक एनजीओ का भी हुआ है. तो बताना जरूरी  है कि किसी से इस धंधे की जानकारी एनजीओ को दी जिसने तुरंत ही मैसूर पुलिस को सतर्क किया. इसके बाद पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के साथ मिलकर योजना बनाई और इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया. 

कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ी आरोपी शोभा 

शोभा को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए पुलसि ने एक मास्टर प्लान बनाया था. जिसके चलते बीते दिन दोपहर के वक़्त  शोभा एक बच्चो को अपने साथ लेकर मैसूर के विजय नगर फोर्थ फेज स्थित सरकारी बालिका गृह के पास पहुंची. शोभा वहां लड़की की सौदेबाजी कर ही रही थी इस बीच पुलिस आ धमकी और उसने वर्जिन लड़की मुहैया कराने के एवज में 25 लाख रुपये की मांग करने वाली शोभा को गिरफ्तार कर लिया. 

गिरफ्तारी के बाद क्या कहकर किया शोभा ने अपना बचाव ?

मैसूर पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद शोभा ने पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की. शुरूआती पूछताछ में उसने खुद को बच्ची की मां बताया, फिर भाई की बेटी कहा बाद में जब पुलिस ने थोड़े सख्त लहजे में पूछताछ की तो शोभा ने बताया कि उसने बच्ची को गोद लिया है.

क्योंकि शोभा की कथनी और करनी पहले ही पुलिस के रडार पर थी जब और सख्त होकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सच स्वीकार लिया. मामले में दिलचस्प ये रहा है कि प्रारंभिक पूछताछ में तुलसी कुमार ने खुद को शोभा क पति कहा. 

गौरतलब है कि शुरूआती जांच में पुलिस को इतना तो जाहिर हो गया है कि इस मामले में कई बड़े नाम बहार आएंगे इसलिए पुलिस ने दोनों आरोपियों शोभा और तुलसी कुमार को रिमांड पर ले लिया है. पुलिस मन रही है कि जिस तरह ये गिरोह काम कर रहा था तमाम सफेद पोश होंगे जो शोभा और तुलसी कुमार की गिरफ्तारी के बाद बेनकाब होंगे. 

