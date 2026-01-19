Ride के बाद Rapido राइडर ने महिला को भेजा अश्लील मैसेज, जो लिखा, पढ़ के सिहर उठेंगे आप

एक वायरल वीडियो में आरोप लगाया गया है कि रैपिडो ड्राइवर ने राइड के बाद एक महिला पैसेंजर को अश्लील मैसेज भेजे. दावा है कि कंपनी ने सिर्फ़ एक आम जवाब देकर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस और हेल्पलाइन पर कॉल का भी कोई जवाब नहीं मिला.

सोशल मीडिया पर अक्सर ही हम ओला, उबेर और रैपिडो से जुडी ऐसी ख़बरों से दो चार होते हैं, जहां यूजर्स, राइडर्स के बिहेवियर को मुद्दा बनाते हैं और उसे लेकर शिकायत करते हैं. चूंकि बात कंपनियों की आन, बान, शान से जुड़ी रहती है. तो कंपनियां भी किसी न किसी तरह से मामले का निस्तारण कर देती हैं. लेकिन तब क्या जब बात हद से बढ़ जाए? या फिर ये कहें कि उस स्थिति में क्या जब मुद्दा एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हो? जी हां सही सुना आपने. मुंबई की रोजी नाम की यूजर द्वारा X पर शेयर किए गए एक वीडियो के बाद बड़े पैमाने पर गुस्सा फैल गया है, जिसमें एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी महिला दोस्त को एक रैपिडो बाइक-टैक्सी ड्राइवर ने अश्लील और गलत मैसेज भेजकर सेक्शुअली हैरेस किया.

वीडियो में, युवक बताता है कि उसे सुबह करीब 4 बजे अपनी दोस्त का एक इमरजेंसी कॉल आया. उसने बताया कि जब उसने ड्राइवर की डिटेल्स चेक कीं, तो रैपिडो ऐप पर नाम रवि सिंह दिखा, जबकि ट्रूकॉलर पर नंबर किसी और नाम से दिख रहा था, जिससे पहचान में गड़बड़ी की चिंता बढ़ गई.

उसने चैट के स्क्रीनशॉट भी दिखाए, जिसमें कथित तौर पर राइड के बाद महिला को भेजे गए आपत्तिजनक, गाली-गलौज वाले और सेक्शुअली हिंसक मैसेज थे.

युवक ने दावा किया कि उसकी दोस्त ने रैपिडो में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन प्लेटफॉर्म ने कथित तौर पर बिना किसी कार्रवाई के सिर्फ़ एक सामान्य मैसेज भेजा, जिसमें लिखा था, 'इस जानकारी को प्रदान करने के लिए धन्यवाद.'

उसने आगे आरोप लगाया कि कानून प्रवर्तन से मदद मांगने की कोशिशें भी नाकाम रहीं. उसके अनुसार, जब उसने पुलिस इमरजेंसी नंबर 100 पर डायल किया, तो उसे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से संपर्क करने की सलाह दी गई. साइबर क्राइम हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन पर किए गए कॉल का कथित तौर पर कोई जवाब नहीं मिला.

We have followed you. Please share your contact details in DM. — मुंबई पोलीस Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 19, 2026

जवाब न मिलने से निराश होकर, युवक ने बताया कि उसने कानूनी रास्ते अपनाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली.

वीडियो में, उसने आखिर में ड्राइवर का फ़ोन नंबर पब्लिकली शेयर कर दिया और लोगों से उसे पहचानने की अपील की, जिससे कानून अपने हाथ में लेने के बारे में भी चिंताएं बढ़ गई हैं. वीडियो वायरल होने के बाद, मुंबई पुलिस ने पब्लिकली जवाब दिया और यूज़र से आगे की कार्रवाई के लिए डायरेक्ट मैसेज के ज़रिए डिटेल्स शेयर करने को कहा. देखना दिलचस्प रहेग कि इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है.