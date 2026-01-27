MP में 26 जनवरी की झांकी में अति उत्साह पड़ा अधिकारियों को भारी, मानवता को ऐसे किया शर्मसार

गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुना जेल विभाग द्वारा निकाली गयी झांकी उस वक़्त लोगों को अतरंगी लगी, जब झांकी में जीवित युवक को फांसी पर लटका कर जेल प्रशासन द्वारा नियम कानूनों और मानवाधिकर को ताख पर रखा गया.

अतिउत्साह बच्चों को शोभा देता है. बड़ों को नहीं. राज्य सरकारों को तो बिलकुल भी नहीं. ऐसी स्थिति में जगहंसाई होती है और बात, विवाद का कारण बनती है फिर सारी सफाई, सारे तर्क धरे के धरे रह जाते हैं. इन बातों को पढ़कर विचलित होने से अच्छा है, हम मध्य प्रदेश से आई उस खबर का अवलोकन करें, जिसे जो भी सुन रहा है हैरत में है.

कहा यही जा रहा है कि राजा को खुश करने के लिए मातहत सीमाओं को लांघ कर ऐसी घुसपैठ कर रहे हैं जो सीधे सीधे मानवता और नैतिकता को सवालों के घेरे में डाल रही है.

ज्ञात हो कि खबर 'आजतक' के हवाले से है. खबर के अनुसार गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुना जेल विभाग द्वारा निकाली गयी झांकी उस वक़्त लोगों को अतरंगी लगी, जब झांकी में जीवित युवक को फांसी पर लटका कर जेल प्रशासन द्वारा नियम कानूनों और मानवाधिकर को ताख पर रखा गया.

मामले में रोचक यह रहा कि जेल में वासुदेव की गोद में कृष्ण को भी दर्शाया गया. इंटरनेट पर झांकी के ऊपर की पंचलाइन भी खूब वायरल हो रही है जिसमें लिखा हगाई कि - 'कृष्णकाल से मोहनकाल तक जेलें परिवर्तन की ओर.'

चूंकि मामला साफ़ साफ़ अधिकारियों के अतिउत्साह को दर्शाता हुआ नजर आया इसलिए इसे देखकर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी अचरज में आ गए. हद तो तब हुई जब जेल में कार्यरत जेलर ने पूरी बेशर्मी के साथ सूली पर चढ़े युवक संग फोटो क्लिक कराई और इवेंट को चर्चा का विषय बनाया.

विषय बहुत सीधा है. जेल विभाग यदि वाकई संवेदनशील होता तो जीवित युवक के बजाए झांकी में मैनक्विन को लटकता. लेकिन झांकी को ओरिजिनल बनाने के लिए जिस तरह ये बेमतलब का स्वांग रचा गया. साफ़ है कि इसका उद्देश्य राज्य सरकार के लोगों का ध्यान इस झांकी की तरफ आकर्षित करना था.

बहरहाल घटना इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. कहा यही जा रहा ही कि इस ड्रामे से बेहतर था जेल प्रशासन कुछ ऐसा करता जो ये दर्शाता की जेल की हालत सुधर गई है. खैर मामले के तहत देखना दिलचस्प रहेगा कि पुलिस विभाग इसपर क्या सफाई देता है? साथ ही ये भी कि इस मामले में राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या और किस तरह का एक्शन लेती है.

जाते जाते हम फिर इस बात को दोहराना चाहेंगे कि गुना का जेल विभाग कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है. अधिकारी जिम्मेदार थे. उन्हें इस बात को सोचना चाहिए था कि भविष्य में इस अतिउत्साह का क्या परिणाम होगा.