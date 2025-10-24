मुरादाबाद में 8वीं में एडमिशन के लिए छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग, परिवार की शिकायत पर जांच शुरू

पाकिस्तान में टमाटर के लिए मची हाहाकार, 400 % बढ़ा दाम, इनते रुपये किलो है वर्तमान कीमत
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मदरसे में आठवीं कक्षा में दाखिले के लिए 13 वर्षीय छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया. यह मामला सामने तब आया जब चंडीगढ़ निवासी छात्रा के पिता ने एसएसपी मुरादाबाद को शिकायत दी.
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक मदरसे में आठवीं कक्षा में दाखिले के लिए 13 वर्षीय छात्रा से 'वर्जिनिटी सर्टिफिकेट' (Virginity Certificate) की मांग की गई. छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
चंडीगढ़ निवासी मोहम्मद यूसुफ ने एसएसपी मुरादाबाद को दी गई शिकायत में बताया कि उनकी बेटी पहले से ही पाकबड़ा थाना क्षेत्र स्थित जामिया असानुल बनात गर्ल्स कॉलेज (मदरसा) में 7वीं कक्षा तक पढ़ चुकी थी. जब वे उसे 8वीं कक्षा में दाखिला दिलाने गए, तो मदरसा मैनेजमेंट ने एक चौंकाने वाली और अस्वीकार्य शर्त रखी कि छात्रा का ‘वर्जिनिटी टेस्ट’ कराकर उसका प्रमाणपत्र जमा किया जाए.
पीड़ित पिता का आरोप है कि उन्होंने इस बेतुकी मांग का विरोध किया, जिसके बाद मदरसा प्रबंधन ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें कैंपस से बाहर निकाल दिया. परिजनों का कहना है कि मैनेजमेंट ने धमकी दी कि यदि टेस्ट नहीं कराया गया तो उनकी बेटी की टीसी (स्थानांतरण प्रमाणपत्र) जारी कर दी जाएगी और उसे पढ़ाई से वंचित कर दिया जाएगा.
परिवार ने पुलिस को एक टीसी फॉर्मेट भी सौंपा है, जिसमें कथित रूप से ‘मेडिकल टेस्ट’ का जिक्र दर्ज है. मामले के गंभीर स्वरूप को देखते हुए, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पाकबड़ा थाना क्षेत्र के लोधीपुर स्थित मदरसे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है.
शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि बीते वर्ष उनकी बेटी के चरित्र पर अनुचित टिप्पणियां की गई थीं और बाद में उसे जबरन निकाल दिया गया.पुलिस का कहना है कि जांच के बाद तथ्य स्पष्ट होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.
