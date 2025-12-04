FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पुतिन कल राष्ट्रपति भवन में डिनर करेंगे, डिनर में PM मोदी, अमित शाह भी शामिल होंगे | भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक, बैठक में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा जारी, CDS अनिल चौहान भी मौजूद

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Virat Kohli के बराबर है Hardik Pandya का 'फैन बेस'? SMAT में बदलना पड़ा वेन्यू, जानिए क्या है पूरा मामला

Virat Kohli के बराबर है Hardik Pandya का 'फैन बेस'? SMAT में बदलना पड़ा वेन्यू, जानिए क्या है पूरा मामला

UP SI Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस दारोगा की भर्ती परीक्षा? UPPRPB ने बता दी तारीख

कब होगी यूपी पुलिस दारोगा की भर्ती परीक्षा? UPPRPB ने बता दी तारीख

किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है सुषमा स्वराज की लव स्टोरी! जानें कैसे परवान चढ़ी ये प्रेम कहानी

किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है सुषमा स्वराज की लव स्टोरी! जानें कैसे परवान चढ़ी ये प्रेम कहानी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां

कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां

इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई

इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई

Homeभारत

भारत

कौन हैं राहुल ममकूटाथिल, जिसे पार्टी से निकालकर केरल कांग्रेस को मिल गई है 'मुक्ति?' 

केरल के सस्पेंड पलक्कड़ MLA राहुल मामकूटाथिल को अब कांग्रेस से निकाल दिया गया है. रेप केस में उनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी गई थी. उनके खिलाफ दूसरी रेप FIR भी दर्ज की गई थी.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 04, 2025, 04:49 PM IST

कौन हैं राहुल ममकूटाथिल, जिसे पार्टी से निकालकर केरल कांग्रेस को मिल गई है 'मुक्ति?' 
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

25 अगस्त 2025 से अपने ऊपर हुए डिसिप्लिनरी एक्शन के चलते चर्चाओं का बाजार गर्म करने वाले केरल स्थित पलक्कड़ के MLA राहुल ममकूटाथिल को आखिरकार कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया गया है. पार्टी को आनन फानन में ये निर्णय क्यों लेना पड़ा? इसका भी किस्सा कम रोचक नहीं है. कहा जा रहा है कि राहुल के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे थे.

शायद आपको जानकार आश्चर्य हो, राहुल को पार्टी से निकालने का फैसला ठीक एक साल बाद तब हुआ है, जब उन्होंने 4 दिसंबर 2024 को पलक्कड़ के नए चुने गए MLA के तौर पर शपथ ली थी, उस साल उस सीट पर उपचुनाव हुए थे.

KPCC प्रेसिडेंट सनी जोसेफ ने MLA को पार्टी से निकालने का ऐलान उस वक़्त किया जब राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ एक के बाद एक अंदरूनी शिकायतें  सामने आ रही थीं. बता दें कि पुलिस द्वारा राहुल  के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद से ही वो फरार है.

चूंकि ममकूटाथिल पर एक महिला ने रेप के गंभीर आरोप लगे थे इसलिए केरल की एक अदालत ने उसकी एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी. यह केस महिला द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद दर्ज किया गया था.

मुख्यमंत्री ने विधायक की शिकायत राज्य के पुलिस चीफ को भेज दी, जिससे रेप और प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए दबाव डालने के आरोपों के तहत केस दर्ज हुआ.

शिकायत एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सामने आई, जिसमें ममकूटाथिल को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि वह एक बच्चा चाहता है और बाद में उसने शिकायत करने वाली महिला पर अबॉर्शन कराने के लिए दबाव डाला.

ममकूटाथिल, जो शिकायत दर्ज होने के बाद से संपर्क में नहीं है, ने फेसबुक पर लिखा कि वह 'कानूनी रूप से लड़ेगा' और अपनी बेगुनाही साबित करेगा.

हालांकि, कुछ दिनों बाद, 23 साल की एक अन्य महिला द्वारा KPCC प्रेसिडेंट सनी जोसेफ को शिकायत देने के बाद क्राइम ब्रांच ने दूसरा रेप केस दर्ज किया.इस महिला ने आरोप लगाया कि ममकूटाथिल ने बार-बार मैसेज करके उससे शादी करने की इच्छा जताई और यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट बनने के बाद उसका परिवार इस प्रपोज़ल पर विचार करने के लिए मान गया.

महिला के अनुसार, उसने उसके परिवार से मिलने से पहले एक प्राइवेट मीटिंग पर ज़ोर दिया, उसे एक होमस्टे जैसी बिल्डिंग में ले गया, और उसके विरोध के बावजूद उसका सेक्शुअल असॉल्ट किया.

इस नए मामले में महिला ने अपनी शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया है कि उसे चोटें आईं और ममकूटाथिल ने उसे एक 'सेक्शुअल प्रिडेटर बताया जो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करता है.'

इससे पहले मलयालम एक्ट्रेस रिनी एन जॉर्ज के 'एक युवा नेता' पर गलत व्यवहार का आरोप लगाने के बाद उसने यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद BJP और CPI(M) की यूथ विंग DYFI ने विरोध किया था. इसके बाद, कई महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने भी उसके खिलाफ आरोप लगाए. ममकूटाथिल पिछले साल नवंबर में पलक्कड़ सीट पर हुए उपचुनाव में MLA चुना गया था. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी
कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां
कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां
इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई
इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई
Live In Relationship: इस देश में सबसे ज्यादा हैं लिव-इन में रहने वाले कपल, जानिए किस पायदान पर है भारत
Live In Relationship: इस देश में सबसे ज्यादा हैं लिव-इन में रहने वाले कपल, जानिए किस पायदान पर है भारत
दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन नहीं डूब सकते भारत के ये 3 बैंक | RBI D-SIB List 2025
दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन नहीं डूब सकते भारत के ये 3 बैंक | RBI D-SIB List 2025
MORE
Advertisement
धर्म
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
Jayfal Remedies For Money: धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
Rashifal 03 December 2025: तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
MORE
Advertisement