कौन हैं राहुल ममकूटाथिल, जिसे पार्टी से निकालकर केरल कांग्रेस को मिल गई है 'मुक्ति?' 

केरल के सस्पेंड पलक्कड़ MLA राहुल मामकूटाथिल को अब कांग्रेस से निकाल दिया गया है. रेप केस में उनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दी गई थी. उनके खिलाफ दूसरी रेप FIR भी दर्ज की गई थी.

25 अगस्त 2025 से अपने ऊपर हुए डिसिप्लिनरी एक्शन के चलते चर्चाओं का बाजार गर्म करने वाले केरल स्थित पलक्कड़ के MLA राहुल ममकूटाथिल को आखिरकार कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया गया है. पार्टी को आनन फानन में ये निर्णय क्यों लेना पड़ा? इसका भी किस्सा कम रोचक नहीं है. कहा जा रहा है कि राहुल के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगातार बढ़ते जा रहे थे.

शायद आपको जानकार आश्चर्य हो, राहुल को पार्टी से निकालने का फैसला ठीक एक साल बाद तब हुआ है, जब उन्होंने 4 दिसंबर 2024 को पलक्कड़ के नए चुने गए MLA के तौर पर शपथ ली थी, उस साल उस सीट पर उपचुनाव हुए थे.

KPCC प्रेसिडेंट सनी जोसेफ ने MLA को पार्टी से निकालने का ऐलान उस वक़्त किया जब राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ एक के बाद एक अंदरूनी शिकायतें सामने आ रही थीं. बता दें कि पुलिस द्वारा राहुल के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद से ही वो फरार है.

चूंकि ममकूटाथिल पर एक महिला ने रेप के गंभीर आरोप लगे थे इसलिए केरल की एक अदालत ने उसकी एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी. यह केस महिला द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद दर्ज किया गया था.

मुख्यमंत्री ने विधायक की शिकायत राज्य के पुलिस चीफ को भेज दी, जिससे रेप और प्रेग्नेंसी खत्म करने के लिए दबाव डालने के आरोपों के तहत केस दर्ज हुआ.

शिकायत एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सामने आई, जिसमें ममकूटाथिल को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि वह एक बच्चा चाहता है और बाद में उसने शिकायत करने वाली महिला पर अबॉर्शन कराने के लिए दबाव डाला.

ममकूटाथिल, जो शिकायत दर्ज होने के बाद से संपर्क में नहीं है, ने फेसबुक पर लिखा कि वह 'कानूनी रूप से लड़ेगा' और अपनी बेगुनाही साबित करेगा.

हालांकि, कुछ दिनों बाद, 23 साल की एक अन्य महिला द्वारा KPCC प्रेसिडेंट सनी जोसेफ को शिकायत देने के बाद क्राइम ब्रांच ने दूसरा रेप केस दर्ज किया.इस महिला ने आरोप लगाया कि ममकूटाथिल ने बार-बार मैसेज करके उससे शादी करने की इच्छा जताई और यूथ कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट बनने के बाद उसका परिवार इस प्रपोज़ल पर विचार करने के लिए मान गया.

महिला के अनुसार, उसने उसके परिवार से मिलने से पहले एक प्राइवेट मीटिंग पर ज़ोर दिया, उसे एक होमस्टे जैसी बिल्डिंग में ले गया, और उसके विरोध के बावजूद उसका सेक्शुअल असॉल्ट किया.

इस नए मामले में महिला ने अपनी शिकायत में इस बात का भी जिक्र किया है कि उसे चोटें आईं और ममकूटाथिल ने उसे एक 'सेक्शुअल प्रिडेटर बताया जो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करता है.'

इससे पहले मलयालम एक्ट्रेस रिनी एन जॉर्ज के 'एक युवा नेता' पर गलत व्यवहार का आरोप लगाने के बाद उसने यूथ कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद BJP और CPI(M) की यूथ विंग DYFI ने विरोध किया था. इसके बाद, कई महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने भी उसके खिलाफ आरोप लगाए. ममकूटाथिल पिछले साल नवंबर में पलक्कड़ सीट पर हुए उपचुनाव में MLA चुना गया था.