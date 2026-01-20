FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

स्पोर्ट्स ब्रा में बेंगलुरु के जंगल में जॉगिंग कर रही थी महिला, 10 साल के लड़के आए और... देखें Video 

इंस्टाग्राम पर क्लिप शेयर करते हुए, रितिका सूर्यवंशी नाम की महिला ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु के पास अवलाहल्ली जंगल में जॉगिंग करते समय बच्चों के एक ग्रुप ने उन पर अश्लील कमेंट्स किए. घटना तब हुई जब वह 5 किलोमीटर वॉक पूरी करके जंगल के रास्ते से बाहर निकल रही थीं.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 20, 2026, 11:35 PM IST

स्पोर्ट्स ब्रा में बेंगलुरु के जंगल में जॉगिंग कर रही थी महिला, 10 साल के लड़के आए और... देखें Video 
एक ऐसे जंगल में जो अपनी शांत पगडंडियों और सुबह-सुबह जॉगिंग करने वालों के लिए जाना जाता है, बेंगलुरु की एक महिला को थकान से कहीं ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ का सामना करना पड़ा. जी हां सही सुना आपने. महिला के साथ छेड़छाड़ हुई और मामले का हैरान करने वाला पक्ष ये है कि जिन्होंने महिला को छेड़ा उनकी उम्र 10 से 13 साल के बीच थी.

इंस्टाग्राम पर क्लिप शेयर करते हुए, रितिका सूर्यवंशी नाम की महिला ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु के पास अवलाहल्ली जंगल में जॉगिंग करते समय लड़कों के एक ग्रुप ने उन पर अश्लील कमेंट्स किए. उन्होंने बताया कि यह घटना तब हुई जब वह 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करके जंगल के रास्ते से बाहर निकल रही थीं.

रितिका ने बताया कि उन्होंने स्पोर्ट्स ब्रा और टैंक टॉप पहना हुआ था, जिसे उन्होंने दौड़ने के लिए स्टैंडर्ड कपड़े बताया. वीडियो में उन्होंने कहा, 'इन कपड़ों में कुछ भी गलत नहीं है. मुझे पता है. यह मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है.'

उसके मुताबिक, 10 से 13 साल के तीन लड़के दूसरी तरफ से आ रहे थे, तभी वे हंसने लगे और कन्नड़ में कमेंट करने लगे, जो भाषा उसे समझ नहीं आती. रितिका के अनुसार, भाषा की रुकावट के बावजूद,वह उन बच्चों का इरादा समझ गईं. 

वीडियो में रितिका ने इस बात का जिक्र किया कि, शुरुआत में, उन्होंने उन घटना को नज़रअंदाज़ करने का फैसला किया, यह सोचकर कि वे बच्चे हैं. उनसे क्या कहा जाए? बड़े होकर वे खुद ही सीख जाएंगे.' हालांकि, स्थिति तब बिगड़ गई जब लड़कों ने कथित तौर पर उसे रोका और उसके शरीर के बारे में कमेंट्स किए, जिसके बाद वापस मुड़कर उन्होंने उन बच्चों का सामना किया. 

रितिका ने बताया कि उन्होंने लड़कों को डांटा और उन्हें तमीज़ सीखने के लिए कहा, और सवाल किया कि इतने छोटे बच्चों को कमेंट करने का हक कैसे मिला? रितिका ने बताया कि इस घटना से वह अंदर से हिल गईं और सोचने पर मजबूर हो गईं. उन्होंने कहा, 'अब क्या मुझे छोटे बच्चों के बारे में भी सोचना होगा कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि बच्चे भी कमेंट कर सकते हैं?'

ध्यान रहे कि रितिका के वीडियो पर ऑनलाइन काफी चर्चा हो रही है, जिसमें कई यूज़र्स ने उनका साथ दिया है और ऐसे व्यवहार को शुरू में ही रोकने के लिए ज़्यादा जवाबदेही और बेहतर परवरिश की मांग की है.

