दोस्त के मैटरनिटी फोटोशूट में खोई रही मां, 3 साल के मासूम ने वाटर पूल में तड़पते हुए गंवा दी जान

बेंगलुरु पुलिस के अनुसार एक फोटो स्टूडियो में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बच्चा वाटर पूल में डूब गया. जिस समय ये घटना हुई वो महिला जिसका वो बच्चा था, वो अपनी दोस्त का मैटरनिटी फोटोशूट करवा रही थी.

सोशल मीडिया के इस दौर में गम हो या ख़ुशी, इंसान अपने जीवन से जुड़ी हर एक चीज को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर करना गर्व की बात समझता है. चंद लाइक्स, कमेंट और शेयर के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है. उसे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका ये शौक किसी की जान ले सकता है. एजेंडा स्पष्ट है किसी की जान जाती हो तो जाए मगर कंटेंट जिसमें तस्वीरें भी शामिल हैं, उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

अब इस बात को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक फोटो स्टूडियो में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना से समझिये. जहां वाटर पूल में गिरने से एक तीन साल के बच्चे की मौत हो गई है. पुलिस के अनुसार बेंगलुरु के गिड्डेनहल्ली स्थित एक फोटो स्टूडियो में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बच्चा वाटर पूल में डूब गया.

मामले में हैरान करने वाली बात ये है कि जिस समय ये घटना हुई वो महिला जिसका वो बच्चा था, वो अपनी दोस्त का मैटरनिटी फोटोशूट करवा रही थी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला जिस वक़्त अपनी सहेली के फोटोशूट में बिजी थी, ठीक उसी वक़्त बच्चा वहीं पास में खेल रहा था. इसी बीच वह स्टूडियो परिसर में बने एक वाटर पूल में फिसलकर गिर गया और डूब गया.

जब काफी देर हो गई और बच्चा दिखाई नहीं दिया तो मां को चिंता हुई. उसने आसपास मौजूद लोगों के साथ उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद तालाब से बच्चा तो मिला. मगर वो पूरी तरह से बेसुध था. तुरंत ही बच्चे को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मामले के तहत जो जानकारी पुलिस ने दी है उसके अनुसार, अपने काम के सिलसिले में बच्चे के पिता अक्सर विदेश यात्रा पर रहते थे. अभी भी वो विदेश में ही हैं. उन्हें पुलिस की तरफ से सूचना दे दी गई है जल्द ही उनके बेंगलुरु लौटने की संभावना है.

उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की जांच जारी है.

बहरहाल इस घटना ने सोशल मीडिया पर उन तमाम चर्चाओं को बल दे दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि आज के माता पिता अपने शौक में कुछ इस हद तक खो गए हैं कि उन्हें अपने बच्चों की बिलकुल भी फ़िक्र नहीं है. इसी मामले में यदि मां ने बच्चे की उम्र का अंदाजा लगाते हुए उसका सही से ख्याल रखा होता तो ये घटना बिलकुल भी नहीं घटती.