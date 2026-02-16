FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
X Down: अचानक ठप हुआ X, भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स परेशान

X Down: अचानक ठप हुआ X, भारत समेत दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स परेशान

JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 का रिजल्ट घोषित, 12 छात्रों ने हासिल किया 100 परसेंटाइल

JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 का रिजल्ट घोषित, 12 छात्रों ने हासिल किया 100 परसेंटाइल

दुनिया में फिर तबाही मचाने की तैयारी में ISIS, इस देश के 1000 टन यूरेनियम पर नजर?

दुनिया में फिर तबाही मचाने की तैयारी में ISIS, इस देश के 1000 टन यूरेनियम पर नजर?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी

Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान

Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

Homeभारत

भारत

दोस्त के मैटरनिटी फोटोशूट में खोई रही मां, 3 साल के मासूम ने वाटर पूल में तड़पते हुए गंवा दी जान

बेंगलुरु पुलिस के अनुसार एक फोटो स्टूडियो में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बच्चा वाटर पूल में डूब गया. जिस समय ये घटना हुई वो महिला जिसका वो बच्चा था, वो अपनी दोस्त का मैटरनिटी फोटोशूट करवा रही थी.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 16, 2026, 07:05 PM IST

दोस्त के मैटरनिटी फोटोशूट में खोई रही मां, 3 साल के मासूम ने वाटर पूल में तड़पते हुए गंवा दी जान
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सोशल मीडिया के इस दौर में गम हो या ख़ुशी, इंसान अपने जीवन से जुड़ी हर एक चीज को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर करना गर्व की बात समझता है. चंद लाइक्स, कमेंट और शेयर के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है. उसे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका ये शौक किसी की जान ले सकता है. एजेंडा स्पष्ट है किसी की जान जाती हो तो जाए मगर कंटेंट जिसमें तस्वीरें भी शामिल हैं, उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

अब इस बात को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक फोटो स्टूडियो में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना से समझिये. जहां वाटर पूल में गिरने से एक तीन साल के बच्चे की मौत हो गई है. पुलिस के अनुसार बेंगलुरु के गिड्डेनहल्ली स्थित एक फोटो स्टूडियो में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बच्चा वाटर पूल में डूब गया. 

मामले में हैरान करने वाली बात ये है कि जिस समय ये घटना हुई वो महिला जिसका वो बच्चा था, वो अपनी दोस्त का मैटरनिटी फोटोशूट करवा रही थी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला जिस वक़्त अपनी सहेली के फोटोशूट में बिजी थी, ठीक उसी वक़्त बच्चा वहीं पास में खेल रहा था. इसी बीच वह स्टूडियो परिसर में बने एक वाटर पूल में फिसलकर गिर गया और डूब गया. 

जब काफी देर हो गई और बच्चा दिखाई नहीं दिया तो मां को चिंता हुई. उसने आसपास मौजूद लोगों के साथ उसकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बाद तालाब से बच्चा तो मिला. मगर वो पूरी तरह से बेसुध था. तुरंत ही बच्चे को पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

मामले के तहत जो जानकारी पुलिस ने दी है उसके अनुसार, अपने काम के सिलसिले में बच्चे के पिता अक्सर विदेश यात्रा पर रहते थे. अभी भी वो विदेश में ही हैं.  उन्हें पुलिस की तरफ से सूचना दे दी गई है जल्द ही उनके बेंगलुरु लौटने की संभावना है.

उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की जांच जारी है. 

बहरहाल इस घटना ने सोशल मीडिया पर उन तमाम चर्चाओं को बल दे दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि आज के माता पिता अपने शौक में कुछ इस हद तक खो गए हैं कि उन्हें अपने बच्चों की बिलकुल भी फ़िक्र नहीं है. इसी मामले में यदि मां ने बच्चे की उम्र का अंदाजा लगाते हुए उसका सही से ख्याल रखा होता तो ये घटना बिलकुल भी नहीं घटती.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
20 साल की उम्र में 8000 का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 800 करोड़ की कंपनी
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम
न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
इन तारीखों में जन्मे लोगों को मात दे पाना है मुश्किल, जानें इनकी खूबियों से लेकर कमियां
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर 
इन तारीखों पर जन्मे लोग जिस काम में डालते हैं हाथ सफल ही होते हैं, ऊपर वाला गोल्डन पेन से लिखकर भेजता है तकदीर
Kedarnath Opening Date Announced: केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
MORE
Advertisement