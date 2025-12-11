FacebookTwitterYoutubeInstagram
बच्चे पैदा करने में नाकाम था पति, शादी के तीसरे ही दिन महिला ने मांगा तलाक

बच्चे पैदा करने में नाकाम था पति, शादी के तीसरे ही दिन महिला ने मांगा तलाक

यूपी के गोरखपुर से हैरान करने वाला मामला 1 दिसंबर को तब सामने आया, जब दुल्हन के पिता एक रस्म के लिए अपनी बेटी के ससुराल गए. बताया जा रहा है कि दुल्हन ने अकेले में अपने पिता को बताया कि दूल्हे ने माना है कि वह शादीशुदा ज़िंदगी के लिए मेडिकली फिट नहीं है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 11, 2025, 09:08 PM IST

यूपी के गोरखपुर में एक आश्चर्य में डालने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नई शादीशुदा महिला ने शादी के सिर्फ़ तीन दिन बाद ही तलाक़ मांगा है. महिला का आरोप है कि शादी की रात उसके पति ने कबूल किया कि वह शारीरिक रूप से वैवाहिक संबंध बनाने में असमर्थ है. दुल्हन के परिवार का दावा है कि बाद में मेडिकल रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई कि दूल्हा 'पिता नहीं बन सकता', जिसके बाद उन्होंने तोहफ़े और शादी का खर्च वापस करने की मांग की है.

महिला द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में उसने कहा है, 'मैं ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती जो शारीरिक रूप से अक्षम हो. मुझे इस बारे में शादी की रात पता चला जब उसने खुद मुझे बताया.'

बताया जा रहा है कि 25 साल का दूल्हा सहजनवा के एक अमीर किसान परिवार का इकलौता बेटा है और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (GIDA) में एक इंडस्ट्रियल यूनिट में इंजीनियर के तौर पर काम करता है जिसकी  शादी रिश्तेदारों के ज़रिए तय हुई थी. कपल ने 28 नवंबर को शादी की, और अगले दिन विदाई हुई.

यह मामला 1 दिसंबर को सामने आया, जब दुल्हन के पिता एक रस्म के लिए उसके ससुराल गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुल्हन ने अकेले में अपने पिता को बताया कि दूल्हे ने माना है कि वह शादी के रिश्तों के लिए मेडिकली फिट नहीं है.

उसे तुरंत दूल्हे के परिवार को बिना बताए उसके मायके वापस ले जाया गया. दोनों परिवार 3 दिसंबर को एक रिश्तेदार के घर मिले, जहां  लड़की पक्ष ने दूल्हे के परिवार पर उसकी मेडिकल कंडीशन छिपाने का आरोप लगाया.

उन्होंने यह भी दावा किया कि यह दूल्हे की दूसरी नाकाम शादी थी.  बताया जाता है कि पिछली दुल्हन दो साल पहले इसी तरह के कारणों से शादी के एक महीने के अंदर ही चली गई थी.

दुल्हन के परिवार ने बताया कि दोनों परिवारों की सहमति से दूल्हे को गोरखपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां रिपोर्ट में कहा गया कि वह मेडिकली अनफिट है और 'पिता नहीं बन सकता.'

दूल्हे के पिता ने शुरू में जांच के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दुल्हन के परिवार ने सहजनवा पुलिस से संपर्क किया और शादी के दौरान दिए गए सभी तोहफे और कैश वापस करने की मांग की.

पुलिस के दखल के बाद समझौता हो गया. दूल्हे का परिवार शादी के खर्च के तौर पर 7 लाख रुपये और सभी तोहफे एक महीने के अंदर लौटाने पर सहमत हो गया। दोनों पक्षों ने रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक एग्रीमेंट पर साइन किए.

यह कन्फर्म करते हुए कि पुलिस को शिकायत मिली है, सहजनवा SHO महेश चौबे ने कहा, 'दोनों परिवार संपर्क में हैं, और मामला आपसी सहमति से सुलझाया जा रहा है.'

