भारत

12 साल बाद आए दिल्ली वालों के अच्छे दिन, इतने लाख राशन कार्ड बनाएगी रेखा गुप्ता सरकार

दिल्ली में लंबी प्रतीक्षा के बाद सरकार पुनः गरीबों के लिए राशन कार्ड जारी कर रही है. ध्यान रहे दिल्ली सरकार को इस अहम फैसले को लेने में करीब 12 साल लग गए. सरकार ने तय किया है कि नए राशन कार्ड जारी करने का प्रोसेस जल्द ही शुरू होगा.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 02, 2025, 09:44 PM IST

दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. जी हां सही सुना आपने. यदि अब तक आपका राशन कार्ड नहीं बना है, तो बिलकुल भी देर न करें और डाक्यूमेंट्स तैयार कर लें. लंबी प्रतीक्षा के बाद सरकार पुनः गरीबों के लिए राशन कार्ड जारी कर रही है. ध्यान रहे दिल्ली सरकार को इस अहम फैसले को लेने में करीब 12 साल लग गए. सरकार ने तय किया है कि नए राशन कार्ड जारी करने का प्रोसेस जल्द ही शुरू होगा.

ज्ञात हो कि 2013 में बड़ी संख्या में लोगों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गए थे. तब से तमाम लोग यही मान रहे थे कि  एक बार उनका नाम राशन कार्ड में जुड़ जाए, तो उन्हें अलग-अलग स्कीम का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा. बताते चलें कि राजधानी दिल्ली में बहुत से लोग अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, और कई लोगों ने पहले ही अप्लाई कर दिया है.

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में अभी 2.89 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड एप्लीकेशन पेंडिंग हैं. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि किसी भी योग्य परिवार को फ़ूड सिक्योरिटी से वंचित नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और फ़ूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई.

राजधानी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की स्थिति, बेनिफिशियरी की संख्या, राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पेंडिंग एप्लीकेशन पर चर्चा हुई. फिर यह तय हुआ कि नए कार्ड जारी करने का प्रोसेस जल्द ही शुरू होगा. प्रोसेस शुरू होने के बाद, पेंडिंग एप्लीकेशन को वेरिफाई और अप्रूव किया जाएगा.

किस तरह के राशन कार्ड के मालिक होंगे दिल्लीवासी?

राजधानी दिल्ली में रहने वालों को दो तरह के राशन कार्ड दिए जाते हैं. पहला है अंत्योदय अन्न योजना, और दूसरा है प्रायोरिटी कैटेगरी.अभी, इन राशन कार्ड वाले परिवारों को केंद्र सरकार की एक स्कीम के तहत मुफ़्त अनाज दिया जाता है.

इसके साथ ही, दिल्ली में अभी कुल राशन कार्ड की संख्या 17.42 लाख है. इस स्कीम के ज़रिए 72.50 लाख से ज़्यादा लोगों को राशन दिया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि राशन कार्ड बनने के साथ-साथ, एलिजिबल परिवारों की पहचान के लिए वेरिफिकेशन भी किया जाएगा. इसके अलावा, जो लोग राशन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं, उन्हें वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट से हटा दिया जाएगा.

