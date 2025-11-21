दिल्ली में प्रदूषण का बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर पड़ा सीधा असर, सरकार ने लिया है ये फैसला...

दिल्ली के स्कूलों को आउटडोर एक्टिविटी रोकने का आदेश दिया गया है क्योंकि एयर क्वालिटी और खराब होकर 'गंभीर' कैटेगरी में पहुंच गई है. सरकार का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया है.

दिल्ली सरकार ने स्कूलों को आउटडोर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स रोकने का आदेश दिया है, क्योंकि पूरी राजधानी में एयर क्वालिटी 'खराब' कैटेगरी में पहुंच गई है. यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से दिल्ली के स्कूलों को नवंबर और दिसंबर में होने वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटी रोकने के निर्देश जारी करने पर विचार करने के लिए कहने के एक दिन बाद आया है.

अपनी एडवाइज़री में, दिल्ली-NCR में एयर पॉल्यूशन पर नज़र रखने वाली संस्था CAQM ने कहा कि पॉल्यूशन के गंभीर लेवल के कारण सभी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन टाल दिए जाने चाहिए. कमीशन ने आगे कहा कि दिल्ली में मौजूदा एयर क्वालिटी बच्चों की हेल्थ के लिए बड़ा खतरा है.

CAQM की एडवाइज़री दिल्ली-NCR की सभी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स एसोसिएशन पर लागू होती है.

इस हफ़्ते, दिल्ली में एयर क्वालिटी खतरनाक लेवल तक गिर गई, जो 'बहुत खराब' और 'खराब' कैटेगरी के बीच रही. शुक्रवार को, दिल्ली में एवरेज AQI 373 था - जो एक दिन में लगभग 10-11 सिगरेट पीने के बराबर है.

दिल्ली सरकार का यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे पर चिंता जताने और यह कहने के एक दिन बाद आया है कि स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन को सुरक्षित महीनों में शिफ्ट किया जा सकता है. इसके बाद कोर्ट ने CAQM से स्कूलों को निर्देश जारी करने को कहा.

इस मुद्दे पर कोर्ट की मदद कर रहे एमिकस क्यूरी ने कहा कि नवंबर और दिसंबर के दौरान आउटडोर एक्टिविटीज़ कराना स्कूल जाने वाले बच्चों को असल में 'गैस चैंबर' में डालने जैसा है.

बुधवार को, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर बात की, और कहा कि दिल्ली सरकार इस समय के दौरान स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की इजाज़त देकर 'अपनी ज़िम्मेदारी से बच रही है.'

कोर्ट ने सही समय पर दिया दखल

डॉक्टर सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चे बड़ों की तुलना में प्रदूषित हवा के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं. उनके फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे हैं, वे तेज़ी से सांस लेते हैं, वे ज़्यादा समय बाहर बिताते हैं, और उनका छोटा शरीर हर सांस में ज़्यादा प्रदूषक सोखता है.

स्टडीज़ से पता चला है कि PM2.5 और PM10 के लंबे समय तक संपर्क में रहने से न केवल फेफड़ों की क्षमता कम होती है, बल्कि सांस लेने की क्षमता भी हमेशा के लिए बदल सकती है, अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है, इम्यूनिटी को कमज़ोर कर सकती है, और सोचने-समझने की क्षमता पर असर डाल सकती है.

ध्यान रहे कि दिल्ली के कई परिवारों के लिए, यह अब कोई मामूली स्वास्थ्य चिंता नहीं रह गई है. कह सकते हैं कि यह इनहेलर, लगातार खांसी, खेलने का समय रद्द होने और बच्चों के बढ़ते कंसल्टेशन का मौसम बन गया है.