मंच पर नीतीश का मुस्लिम महिला डॉक्टर के हिजाब को खींचना बना जेडीयू के गले की हड्डी,  RJD-Congress ने कहा ऐसा...

इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में नीतीश कुमार पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में एक डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद उनका हिजाब खींचते हुए दिखे. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इससे काफी गुस्सा फैल गया है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुर्ख़ियों में हैं. वजह बना है एक कार्यक्रम जहां आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर देना मुख्यमंत्री को महंगा पड़ गया है. दरअसल अपॉइंटमेंट लेटर देते समय एक महिला का हिजाब खींचकर सीएम ने विवाद खड़ा कर दिया है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और विपक्ष के साथ-साथ सोशल मीडिया यूज़र्स भी इस हरकत पर गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि नीतीश कुमार महिला को अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद उसके सिर पर पहने स्कार्फ की ओर इशारा कर रहे हैं. उन्होंने उससे इसके बारे में पूछा और उसे हटाने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने खुद ही उसे खींच लिया.

यह घटना मुख्यमंत्री के सचिवालय 'संवाद' में हुई, जहां 1,000 से ज़्यादा आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे थे. बताया जा रहा है कि जब नुसरत परवीन नामक महिला की की बारी आई, जो अपने चेहरे पर हिजाब पहनकर आई थीं, तो 75 साल के मुख्यमंत्री ने भौंहें चढ़ाकर कहा, 'यह क्या है?'

एक अधिकारी ने अपॉइंटमेंट पाने वाली महिला को जल्दी से एक तरफ खींच लिया, जबकि कुमार के बगल में खड़े उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश में उनकी आस्तीन खींचते हुए दिखे.

मामले ने जल्द ही तूल पकड़ लिया फिर विपक्ष विशेषकर कांग्रेस और राजद दोनों ने नीतीश कुमार की तीखी आलोचना की है. मामले के तहत RJD ने X पर लिखा है कि, 'नीतीश जी को क्या हो गया है? क्या उनकी मानसिक हालत अब पूरी तरह से दयनीय हो गई है या नीतीश बाबू अब 100% संघी बन गए हैं?'

'घिनौनी हरकत' के लिए कुमार पर हमला बोलते हुए, कांग्रेस ने भी यह वीडियो X पर शेयर किया और उनके इस्तीफे की मांग की. कांग्रेस ने ट्वीट किया कि, 'यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. उनकी बेशर्मी देखिए। जब एक महिला डॉक्टर अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई, तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया.

ट्वीट में इस बात का भी जिक्र है कि, बिहार में सबसे ऊंचे पद पर बैठा आदमी खुलेआम ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहा है. सोचिए राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी? इस घिनौनी हरकत के लिए नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. यह अश्लीलता माफ करने लायक नहीं है.'

शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस हरकत को 'सार्वजनिक उत्पीड़न' बताया. उन्होंने X पर लिखा, 'यह बिल्कुल निंदनीय है और किसी महिला का घूंघट जबरदस्ती खींचना, चुने हुए मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला का सार्वजनिक उत्पीड़न करने के अलावा और कुछ नहीं है.'

यह वीडियो पटना का है, जहां नीतीश कुमार ने 1,283 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए। इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे.

CMO के अनुसार, नियुक्त किए गए लोगों में 685 आयुर्वेद डॉक्टर थे, जबकि 393 होम्योपैथ और 205 यूनानी चिकित्सा पद्धति का अभ्यास करने वाले थे. इनमें से 10 लोगों को कुमार ने नौकरी के पत्र सौंपे, जबकि बाकी को ऑनलाइन मिले.