बिहार- दानापुर में मकान की छत गिरी, हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

भारत

भारत

असम में हिंदू हो या मुस्लिम दोबारा शादी करने पर होगी 7 साल की जेल, बहुविवाह की शिकार महिलाओं को मिलेगा मुआवजा

असम में हिंदू हो या मुस्लिम दोबारा शादी करने पर होगी 7 साल की जेल, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है और साथ ही बहुविवाह की शिकार महिलाओं को मुआवजा भी मिलेगा.

ऋतु सिंह

Updated : Nov 10, 2025, 07:57 AM IST

असम में दूसरी शादी करने वालों को मिलेगी सजा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है. इसके लिए दोषी को 7 साल तक के कठोर कारावास की सजा हो सकती है. हालाँकि, छठी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कुछ अपवाद हो सकते हैं. यहां कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा कि सरकार बहुविवाह की शिकार महिलाओं को मुआवजा देने के लिए एक नया कोष भी बनाएगी, ताकि उन्हें जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े.

उन्होंने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने आज बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंज़ूरी दे दी है. इस विधेयक का नाम असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 होगा. इसे 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा. सरमा ने कहा कि अगर कोई भी आरोपी बहुविवाह का दोषी पाया जाता है, तो उसे सात साल तक के कठोर कारावास की सज़ा हो सकती है. उन्होंने कहा कि हमने पीड़ित महिलाओं को मुआवज़ा देने के लिए एक कोष बनाने का भी फैसला किया है. सरकार ज़रूरी मामलों में आर्थिक मदद देगी, ताकि किसी भी महिला को जीवन में मुश्किलों का सामना न करना पड़े.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकार असम बहुविवाह रोकथाम विधेयक, 2025 को विधानसभा में पेश करने के लिए तैयार है. इस कानून के लागू होने के बाद दोषियों के खिलाफ गैर-जमानती मामले दर्ज किए जाएँगे. पीड़ित को आर्थिक मुआवज़ा दिया जाएगा. यह विधेयक नवंबर में सदन में पेश किया जाएगा. हालाँकि, यह अधिनियम आदिवासी लोगों और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा.
 
उन्होंने आगे कहा, "मेरे पास 2001 से 2011 के बीच हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े हैं. आप देखेंगे कि असम के हर ब्लॉक में हिंदू जनसंख्या की वृद्धि दर हर जगह कम हो रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है. हमने ज़मीन बिक्री की अनुमति की भी जांच शुरू कर दी है."
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

