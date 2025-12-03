जिंदा हैं इमरान खान, जेल में अपने भाई और पूर्व पाकिस्तानी पीएम से मिलने के बाद बहन ने किया बड़ा खुलासा

मंगलवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल में अपने भाई से मिलने के बाद उज्मा ने मीडिया को बताया कि इमरान खान जीवित और स्वस्थ हैं.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन उज़मा खान ने उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लग रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. मंगलवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल में अपने भाई से मिलने के बाद उज़मा ने मीडिया को बताया कि इमरान खान ज़िंदा और स्वस्थ हैं. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के समर्थकों में अपने नेता की सुरक्षा को लेकर काफ़ी तनाव है.

पिछले कुछ दिनों में सरकार की सख्त कार्रवाई और निर्देशों की अनदेखी के चलते, सोशल मीडिया पर इमरान खान को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही थीं. कुछ रिपोर्टों में यह आशंका जताई गई थी कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है.

उज़मा ख़ानम ने जेल के बाहर पत्रकारों को बताया कि वह अब उनसे मिलने आई हैं. उन्हें कुछ नहीं हुआ है. वह अपनी कोठरी में सुरक्षित हैं और उनका मनोबल हमेशा की तरह ऊँचा है. यह खबर दुनिया भर में पीटीआई समर्थकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जो पिछले कुछ दिनों से अपने नेता की एक झलक या खबर का इंतज़ार कर रहे थे.

