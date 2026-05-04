बंगाल में कड़ा मुकाबला, एग्जिट पोल फेल हुआ तो कौन मारेगा बाजी? दोनों दलों का ‘प्लान B’ रेडी

क्या इस बार पश्चिम बंगाल में साफ जनादेश नहीं आने वाला? एग्जिट पोल के आंकड़ों ने तस्वीर को और धुंधला कर दिया है. भाजपा और टीएमसी दोनों बहुमत के करीब दिख रही हैं, लेकिन किसी की भी जीत पक्की नहीं मानी जा रही. ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि सरकार कैसे बनेगी.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल एक बेहद दिलचस्प और असमंजस भरी तस्वीर पेश कर रहे हैं. ज्यादातर सर्वे में भाजपा को 140 से 160 सीटों के बीच और टीएमसी को 120 से 140 सीटों के आसपास दिखाया गया है. यानी दोनों दल बहुमत के करीब हैं, लेकिन 148 का आंकड़ा पार करना किसी के लिए आसान नहीं दिख रहा. इसका सीधा मतलब है कि इस बार चुनाव परिणाम आने के बाद भी सस्पेंस खत्म नहीं होगा.

आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है?

राजनीतिक अनिश्चितता सिर्फ नेताओं का खेल नहीं होती, इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ता है. अगर स्पष्ट बहुमत नहीं आता, तो सरकार बनने में देरी हो सकती है. इससे नीतियों के फैसले टल सकते हैं, नई योजनाएं रुक सकती हैं और प्रशासनिक कामकाज धीमा पड़ सकता है. निवेश और रोजगार से जुड़े फैसले भी प्रभावित हो सकते हैं, जो सीधे युवाओं और बिजनेस पर असर डालते हैं.

प्लान बी की राजनीति क्या है?

दोनों बड़ी पार्टियों ने अंदरखाने ‘प्लान बी’ तैयार रखा है. अगर कोई भी पार्टी बहुमत से दूर रह जाती है, तो छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की अहमियत अचानक बढ़ जाएगी. भाजपा के लिए सहयोगी जुटाना जरूरी होगा, वहीं टीएमसी कांग्रेस और वाम दलों के संभावित समर्थन पर नजर रख सकती है. यहां से असली राजनीतिक मोलभाव शुरू होगा, जो कई बार नतीजों से भी ज्यादा दिलचस्प होता है.

राज्यपाल की भूमिका क्यों अहम हो जाती है

अगर नतीजे त्रिशंकु विधानसभा की ओर इशारा करते हैं, तो राज्यपाल का रोल निर्णायक हो जाता है. आमतौर पर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलता है. लेकिन अगर बहुमत साबित नहीं हो पाता, तो राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल सकते हैं. ऐसे हालात में फ्लोर टेस्ट से लेकर गठबंधन की जोड़-तोड़ तक सब कुछ देखने को मिल सकता है.

एक नया एंगल जो नजरअंदाज हो रहा है

इस बार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से ज्यादा चर्चा ‘पोस्ट-रिजल्ट पॉलिटिक्स’ की हो रही है. यानी असली लड़ाई वोटिंग के बाद शुरू हो सकती है. छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवार किंगमेकर बन सकते हैं. इससे यह चुनाव सिर्फ जनादेश का नहीं, बल्कि रणनीति और बातचीत की ताकत का भी खेल बन गया है.

पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार सिर्फ जीत-हार का मामला नहीं रह गया है. यह एक जटिल राजनीतिक पहेली बन चुका है, जहां हर सीट का महत्व है. अंतिम नतीजे आने तक तस्वीर साफ नहीं होगी, लेकिन इतना तय है कि इस बार सरकार बनाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला.

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