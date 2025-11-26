FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

मुंबई- मंदिर के शुद्धिकरण के लिए पहुंचे हिंदू

Homeभारत

भारत

ब्लू ड्रम हत्याकांड: क्या मुस्कान के साथ जेल में रहेगी उसकी बेटी या परिजन संभालेंगे जिम्मेदारी, जानिए क्या कहता है जेल का कानून

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर उसे ड्रम में डालने वाली मुस्कान ने बच्ची को जेल में जन्म दिया है. ऐसे में क्या वह बच्ची उसके पास रहेगी. आइए जानते हैं कि इसमें क्या हैं कानून का नियम... 

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Nov 26, 2025, 09:35 AM IST

ब्लू ड्रम हत्याकांड: क्या मुस्कान के साथ जेल में रहेगी उसकी बेटी या परिजन संभालेंगे जिम्मेदारी, जानिए क्या कहता है जेल का कानून
पति की हत्या और उसके शव को नीले ड्रम में भरने के आरोप में मेरठ जिला जेल में बंद 28 वर्षीय मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया है. उसने उसका नाम राधा रखा है. दुर्भाग्य से राधा की आंखें घर या अस्पताल में नहीं, बल्कि एक कठोर जेल की चारदीवारों में खुली हैं. मुस्कान की बेटी अगले छह साल तक जेल में रहेगी. अब यही राधा का घर, उसका खेल का मैदान और उसकी पूरी छोटी सी दुनिया बन जाएगी. 

जेल में ही बिताने होंगे 6 साल

राधा कोई अपराधी नहीं है, लेकिन इस छोटी बच्ची को अपने जीवन के शुरुआती छह साल अपनी मां मुस्कान के साथ जेल में बिताने होंगे. भारतीय कानून के अनुसार, किसी महिला कैदी से जन्मे बच्चे को अधिकतम छह साल तक जेल में रहने की अनुमति होती है. उसके बाद, मां की शेष सजा की परवाह किए बिना, बच्चे को जेल से स्थायी रूप से रिहा कर दिया जाता है. आइए समझते हैं कि इस संबंध में कानूनी नियम क्या हैं?
 
भारत में महिला कैदियों से जन्मे बच्चों के लिए नियम स्पष्ट हैं. ये कानून कई चीजों पर आधारित हैं, जैसे कारागार अधिनियम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दिशानिर्देश, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और मॉडल कारागार नियमावली 2016 है.

जेल में पैदा हुआ बच्चा कितने समय तक अपनी मां के साथ रह सकता है

भारत में, एक बच्चा अपनी मां के साथ जेल में केवल 6 साल की उम्र तक ही रह सकता है. यह सीमा सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों (आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006) और मॉडल जेल मैनुअल 2016 में तय की गई है. इसका मतलब है कि मुस्कान की बेटी राधा उसके साथ ज़िला जेल में केवल 6 साल तक ही रह सकती है.

जेल में पैदा हुए बच्चों के क्या अधिकार हैं

- जेल में रहने के बावजूद, बच्चे को अपराधी नहीं माना जाता और इसलिए उसके कई विशेष अधिकार होते हैं. जैसे स्वास्थ्य का अधिकार. इसके तहत, जेल प्रशासन को टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, पौष्टिक भोजन, दूध, फल और दवाइयां उपलब्ध करानी होती हैं.

- शिक्षा का अधिकार. 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को आंगनवाड़ी सुविधाओं, स्कूल-पूर्व शिक्षा और उनकी आयु के अनुरूप खेल-कूद तथा सीखने का अधिकार है, और जेल परिसर में ये सुविधाएं अनिवार्य हैं.

- तीसरा, पहचान और सम्मान का अधिकार. इसके तहत बच्चे की अलग पहचान बनी रहती है. उसे आरोपी का बच्चा बताकर उसका अपमान नहीं किया जा सकता.

- चौथा, अपनी मां से अलग न किया जाए. 6 साल की उम्र से पहले किसी बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं किया जा सकता. 

- पांचवां, उनके लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण. बच्चे को बैरक या लॉकअप में नहीं रखा जा सकता. मां और बच्चे के लिए अलग वार्ड अनिवार्य है.

6 साल बाद क्या होगा

जब बच्चा छह साल का हो जाता है, तो उसे यहां से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है. उसे उसके निकटतम परिवार के सदस्यों को सौंप दिया जाता है. अगर परिवार उपलब्ध न हो, तो बाल कल्याण समिति बच्चे को बाल संरक्षण गृह, संरक्षकता या दत्तक ग्रहण योजना के तहत किसी सुरक्षित स्थान पर भेज देती है. वहीं इस दौरान मां की सज़ा में कोई नई सज़ा नहीं जोड़ी जाती. बच्चे की रिहाई के बाद भी, मां अपनी मूल सज़ा काटती रहती है.

क्या किसी बच्चे को छह वर्ष की आयु से पहले रिहा किया जा सकता है

कानून के अनुसार ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अगर मां बच्चे को छोड़ना चाहती है या उसने उसे अपने परिवार के पास भेजने का अनुरोध किया है और डॉक्टर/अधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि जेल का माहौल बच्चे के लिए अनुकूल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को किसी भी समय उसके परिवार या सीडब्ल्यूसी को सौंपा जा सकता है.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

