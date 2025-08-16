Viksit Bharat Rozgar Yojana: पहली नौकरी करने जा रहे हैं Join? सरकार देगी 15,000 रुपये, जानें कैसे करें आवेदन

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: केंद्र सरकार नई नौकरी Join करने वालों को 15,000 रुपये देगी. PM विकसित भारत रोजगार योजना तहत आपको ये राशि मिलेगी. जानें इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं.

PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है, यह देश के करोड़ों युवाओं के काम आएगी. केंद्र सरकार सरकारी नौकरी की बजाय प्राइवेट नौकरी Join करने वाले युवाओं को 15 हज़ार रुपये देगी. प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहली नौकरी Join करने वाले युवाओं को यह पैसा दिया जाएगा.

क्या है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना?

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है और इसके तहत केंद्र सरकार पहली नौकरी Join करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये प्रदान करती है. बता दें कि इसे पहले एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के नाम से शुरू किया गया था.

अब इसका नाम बदलकर विकासशील भारत रोज़गार योजना कर दिया गया है. हालांकि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है.

The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana is a transformative step towards empowering the workforce and supporting employment generation in the country. #PradhanMantriViksitBharatRozgarYojana pic.twitter.com/GV29nbKPzN — Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) August 16, 2025

किसे मिलेगा पैसा?

इस सरकारी योजना के तहत, 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नई नौकरी Join करने वाले युवाओं को 15 हज़ार रुपये दिए जाएंगे. यह सिर्फ़ प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करने वालों पर लागू है. हालांकि, जिन लोगों को जीवन में हर महीने पीएफ कटने वाली नौकरी मिलती है, उन्हें यह 15 हज़ार रुपये नहीं मिलेंगे. साथ ही, वेतन एक लाख रुपये से कम होना चाहिए. अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करते हैं, तो आपके खाते में दो किश्तों में 15,000 रुपये जमा हो जाएंगे. नौकरी ज्वाइन करने के पहले छह महीनों में 7,500 रुपये और अगले 6 महीनों तक 7,500 रुपये दिए जाएंगे.

🌟 Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana 🌟

🚀 Empowering First-time Employees & Employers Across All Sectors



🎯 Incentives that boost employment & growth

🔔 Stay Tuned for More Updates!#PMViksitBharatRozgarYojana #ELI4ViksitBharat #EPFO #ELIScheme #EPFOWithYou… pic.twitter.com/2g4MBW0wF4 — EPFO (@socialepfo) July 28, 2025

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

इस योजना के लिए आपको एक UAN नंबर जनरेट और एक्टिवेट करना होगा. इसके लिए आपको EPFO में अपना नाम दर्ज कराना होगा. जैसे ही आप EPFO में शेयरधारक बनेंगे, UAN नंबर जनरेट हो जाएगा. UAN एक्टिवेट होने के बाद, आप इस योजना में भागीदार बन जाएंगे.

कंपनी मालिकों को क्या होगा फायदा?

नए नौकरीपेशा युवा इस योजना के तहत खुद ईपीएफओ में शामिल नहीं हो सकते, उन्हें जिस कंपनी से वे जुड़े हैं, उसके माध्यम से आवेदन करना होगा. केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की है. इससे रोजगार देने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा.