Homeभारत

भारत

बीएमसी चुनाव में क्यों चर्चा में आया ठाणे का म्हात्रे परिवार जानें A to Z

Thane municipal corporation: ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों में, ठाणे नगर निगम चुनावों में एक ही परिवार, म्हात्रे परिवार ने तीन विरोधी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़कर तीन वार्ड जीते हैं. इस परिवार के बारे में रोचक यह है कि इसने लंबे समय से महाराष्ट्र में वंशवादी राजनीती को अंजाम दिया है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 16, 2026, 04:52 PM IST

बीएमसी चुनाव में क्यों चर्चा में आया ठाणे का म्हात्रे परिवार जानें A to Z
महाराष्ट्र में जैसा राजनीती का हिसाब किताब है, नतीजे हमेशा चौंकाने वाले आते हैं. बावजूद इसके कोई गफलत में आकर सवाल कर सकता है कि कैसे? तो ऐसे लोगों को एक बार ठाणे का रुख करना चाहिए, जहां एक हैरान करने वाला कारनामा हुआ है.  ठाणे नगर निगम चुनावों में एक ही परिवार ने  तीन विरोधी पार्टियों के टिकट पर चुनाव लड़कर तीन वार्ड जीते हैं. जी हां सही सुना आपने. ठाणे के जिस परिवार का जिक्र यहां हो रहा है, वो क्षेत्र का म्हात्रे परिवार है जिसने सिर्फ आज नहीं, काफी लंबे समय से महाराष्ट्र में वंशवादी राजनीती के चलते चर्चाओं का बाजार गर्म किया हुआ है.  

जिक्र वंशवादी राजनीती का हुआ है.  तो आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये बताना बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी जड़ें भारत में हर एक चुनावी मौसम में उभरकर सामने आती हैं. बता दें कि ठाणे में प्रह्लाद म्हात्रे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के उम्मीदवार के तौर पर जीते, वहीं रेखा म्हात्रे ने शिवसेना के टिकट पर जीत हासिल की.  ​​

परिवार के एक और सदस्य, रवीण म्हात्रे ने BJP के लिए एक वार्ड जीता.  हालांकि, कुल नतीजे प्रह्लाद के लिए दिल तोड़ने वाले रहे, क्योंकि BJP-सेना गठबंधन ने ठाणे नगर निगम चुनावों में दबदबा बनाया.

ध्यान रहे कि ठाणे अविभाजित शिवसेना का गढ़ और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र है.  जहां BJP और शिंदे ने हाथ मिलाया।  जबकि महायुति के एक और सदस्य, अजीत पवार की NCP ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया. 131 सीटों वाली ठाणे नगर निकाय में, शिंदे सेना ने 87 सीटों पर और BJP ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा.

दूसरी ओर, कभी अलग हुए ठाकरे बंधु , उद्धव और राज, 20 साल बाद महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ने के लिए फिर से एक साथ आए. उन्होंने ठाणे में भी अपना गठबंधन जारी रखा और शरद पवार की NCP के साथ भी हाथ मिलाया. हालांकि, वे BJP-सेना की लहर में हार गए. बात अगर कांग्रेस की हो तो कांग्रेस ने यहां अकेले 96 सीटों पर चुनाव लड़ा.

2017 में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना ने 131 सीटों में से 67 सीटें जीतकर खुद ही परिषद बनाई. NCP 34 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और BJP ने 23 सीटें हासिल कीं. हालांकि, एकनाथ शिंदे का ठाणे में पहले से ही दबदबा था, 2017 में चुने गए 67 शिवसेना पार्षदों में से 66 ने उपमुख्यमंत्री का समर्थन किया था.

1987-1993 को छोड़कर, अविभाजित शिवसेना ने ठाणे पर अपना दबदबा बनाए रखा है, जिसका मुख्य कारण पार्टी के दिग्गजों - बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे की विरासत है.

