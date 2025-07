Aadhaar Card Update: आधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं जन्मतिथि और नाम? UIDAI ने जारी किए नए नियम

UIDAI Introduced New Rules for Aadhaar Card: आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि बदलने के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं. केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की है. UIDAI के नए नियमों के अनुसार, अब से कोई भी व्यक्ति कार्ड में अधिकतम दो बार नाम और जन्मतिथि बदल सकता है.

Date of birth and Name Change in Aadhaar Card Rules: आधार कार्ड भारतीय नागरिकों का पहचान पत्र है. जन्म से लेकर मृत्यु तक - लगभग हर काम के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है. यह सरकारी और निजी कामों के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज़ है. लेकिन आरोप लग रहे हैं कि आधार कार्ड के साथ धोखाधड़ी हो रही है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने धोखाधड़ी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. इस संस्था ने कई नए नियम पेश किए हैं. इसका मुख्य उद्देश्य धोखाधड़ी या फ़र्ज़ी नागरिकता को रोकना है. केंद्र सरकार ने भी कहा है कि यह कदम धोखाधड़ी और निजी जानकारी के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए है.



आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि में परिवर्तन

आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि बदलने के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं. केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है. यूआईडीएआई के नए नियमों के अनुसार, अब से कोई भी व्यक्ति कार्ड में नाम और जन्मतिथि अधिकतम दो बार ही बदल सकता है. जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि के लिए भी नए नियम जारी किए जा रहे हैं. धोखाधड़ी रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया है.



नाम केवल दो बार बदला जा सकेगा

आधार अधिकारियों ने कहा है कि कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल दो बार ही अपना नाम बदल सकता है. हालाँकि, यह नियम उपनाम पर लागू नहीं होता. उपनाम कई बार बदला जा सकता है. कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में केवल एक बार ही अपनी जन्मतिथि बदल सकता है. लिंग परिवर्तन के लिए भी दो बार का नियम लागू किया गया है.



मोबाइल नंबर, ईमेल, पता कई बार बदलना

अधिकारियों ने यह भी बताया है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल और पता कई बार बदला जा सकता है. इसकी विस्तृत जानकारी हर आधार सेवा केंद्र, डाकघर और ऐसे ही अन्य सुविधा केंद्रों पर उपलब्ध होगी. अधिकारियों ने बताया है कि सॉफ्टवेयर यह दिखाएगा कि किसी व्यक्ति ने कितनी बार अपना नाम और जन्मतिथि बदली है. नया सॉफ्टवेयर भी इसी तरह बनाया गया है. सॉफ्टवेयर यह भी दिखाएगा कि संबंधित व्यक्ति कितनी बार जानकारी बदल सकता है. नया सॉफ्टवेयर यह भी दिखाएगा कि संबंधित व्यक्ति आधार कार्ड को दोबारा अपडेट कर सकता है या नहीं.



जन्म प्रमाण पत्र नियम

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से कार्ड बदलने का चलन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. इसे रोकने के लिए भी अधिकारी नए नियम ला रहे हैं. 5 मई, 2022 के बाद जन्म लेने वालों के लिए इस कार्ड के लिए दस्तावेज़ के रूप में जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है, जिस पर क्यूआर कोड होना चाहिए. अन्यथा, वह जन्म प्रमाण पत्र वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा. प्रमाण पत्र पर दिए गए पंजीकरण नंबर की जानकारी भी आधार केंद्र को देनी होगी. अगर इसे सॉफ्टवेयर पर अपलोड नहीं किया गया, तो आधार कार्ड नहीं बनेगा.



मोबाइल नंबर अपडेट के लिए OTP

मोबाइल नंबर अपडेट करने की एक नई सुविधा शुरू की गई है. अब से, जब आप अपना नंबर अपडेट करेंगे, तो उस पर एक वन-टाइम पासवर्ड या OTP भेजा जाएगा. और मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट हो जाएगा. यह 'रियल-टाइम अपडेट' पहले संभव नहीं था. इसके लिए आपको कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ता था.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.