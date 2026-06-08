भारत के कितने परमाणु बम हमले के लिए तैयार? समंदर की गहराई में काट रहे चक्कर, देश के पास 152 न्यूक्लियर लॉन्चर मौजूद

SIPRI report: भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है. एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत ने अपनी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पर परमाणु वॉरहेड तैनात भी किया है और समुद्र में डिटरेंस पेट्रोलिंग भी की है.

India’s nuclear weapons: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट में भारत की परमाणु ताकत के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है. इसमें देश के पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या के बारे में तो बताया ही गया है, साथ ही ये जानकारी भी दी गई है कि कितने वॉरहेड लॉन्चर के साथ हैं और तुरंत हमले के लिए तैनात हैं. SIPRI रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत के परमाणु हथियारों के भंडार में बढ़ोतरी भी हुई है.

भारत के कितने परमाणु बम ऑपरेशनल हैं?

SIPRI रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन (SSBN) पर कुछ वॉरहेड तैनात किए हैं. ये पनडुब्बियां डेटरेंस पेट्रोल भी कर चुकी हैं. इसका मतलब है कि भारत के कुछ परमाणु बम समंदर की गहराई में चक्कर काट रहे हैं जिनकी लोकेशन के बारे में दुश्मन को कुछ नहीं पता. रिपोर्ट बताती है कि भारत ने लगभग 12 वॉरहेड तैनात किए हैं और 178 वॉरहेड स्टोर करके रखे हैं. इस तरह भारत के पास कुल 190 परमाणु हथियार मौजूद हैं.

भारत के पास कितने परमाणु लॉन्चर?

SIPRI की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के पास लगभग 152 लॉन्चर हैं. इनमें से ज्यादातर जमीन से परमाणु हथियार ले जाने और दागने में सक्षम हैं. भारत के पास परमाणु हथियारों को जमीन से तैनात करने के लिए 88 लॉन्चर हैं. हवा से तैनात किए जाने वाले लॉन्चरों की संख्या लगभग 48 है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास समुद्र से परमाणु बम दागने वाले लॉन्चर की संख्या सबसे कम 16 है.

बढ़ने वाली समुद्री लॉन्चर की संख्या

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास अभी तीन ऑपरेशनल SSBN हैं. इसमें – INS अरिहंत और INS अरिघात चार-चार परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें ले जा सकती हैं. तीसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिदमन 8 मिसाइलें ले कर पेट्रोल कर सकती है. INS अरिहंत और INS अरिघात पर K-15 शॉर्ट-रेंज सबमरीन-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल तैनात है जिसकी मारक क्षमता 750 किमी है. वहीं INS अरिदमन K-4 SLBM से लैस है जिसकी रेंज 3500 किमी है. भारत की चौथी SSBN INS अरिसूदन के भी 2027 में सेवा में आने की उम्मीद है. इसके बाद देश के पास समुद्र में परमाणु लॉन्चर्स की संख्या बढ़कर 24 हो जाएगी. INS अरिसूदन भी 8 K-4 SLBM तैनात कर सकती है.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स (MIRVs) का भी विकास कर लिया है. भारत की अग्नि-V मिसाइल एक साथ तीन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान के पास अभी कोई परमाणु-संचालित SSBN नहीं है. हालांकि पाकिस्तान 2027 में बाबर-3 सी-लॉन्च्ड क्रूज़ मिसाइल का परीक्षण कर सकता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समय दुनिया में कुल 12,187 परमाणु वॉरहेड हैं. अमेरिका के पास लगभग 3,700 वॉरहेड हैं जबकि रूस के भंडार में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है और अब उसके पास लगभग 4,400 वॉरहेड हैं. चीन के पास लगभग 620 परमाणु हथियार और 867 लॉन्चर होने का अनुमान है.