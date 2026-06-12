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मोदी सरकार के 12 साल... CM पुष्कर सिंह धामी बोले- नारे नहीं, देश अब काम पर देता है वोट

उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बलवीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, यह कालखंड जनकल्याण, सुशासन, सेवा, गरीब कल्याण और जन-जन के उत्थान को समर्पित रहा...

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 12, 2026, 07:25 PM IST

मोदी सरकार के 12 साल... CM पुष्कर सिंह धामी बोले- नारे नहीं, देश अब काम पर देता है वोट

PM Modi 12 Years - Pushkar Singh Dhami (AI Image)

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PM Modi 12 Years - Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को बलवीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है, यह कालखंड जनकल्याण, सुशासन, सेवा, गरीब कल्याण और जन-जन के उत्थान को समर्पित रहा है. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक देवभूमिवासी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.

CM ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है. उन्होंने कहा कि आगामी 7 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर रहते हुए सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष भी पूर्ण करेंगे.

देश अब नारे नहीं, बल्कि काम पर वोट देता है  

CM धामी ने कहा जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, जनता ने 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन बार अपना आशीर्वाद देकर यह सिद्ध कर दिया कि देश अब नारे नहीं, बल्कि काम पर वोट देता है. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मविश्वास से भरा, सुरक्षित और विश्व में सम्मानित राष्ट्र बन चुका है. कांग्रेस के समय में योजनाएं कागजों पर बनती थीं, जबकि मोदी सरकार में योजनाएं जमीन पर उतरती हैं. पहले सरकारें शिलान्यास करती थीं और जनता उद्घाटन का इंतजार करती रह जाती थी. योजनाएं वर्षों तक अटकी रहती थीं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस योजना का शिलान्यास होता है, उसका तय समय पर लोकार्पण भी होता है.

यह भी पढ़ें: PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर CM रेखा गुप्ता ने गौशाला में की पूजा, बोलीं- 'बिना एक दिन छुट्टी लिए की देश सेवा'

25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम

CM धामी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक गरीबी हटाने के नारे दिए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया. कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने डीबीटी के माध्यम से 4.31 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाने का कार्य किया है. उन्होंने कहा कि अगर आज दिल्ली या देहरादून से ₹1 निकलता है, तो वह लाभार्थी तक पूरा ₹1 पहुंचता है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्षों तक राम मंदिर के प्रश्न को टालती रही और रामसेतु को काल्पनिक बताती रही. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, जिससे सांस्कृतिक आस्था और राष्ट्रीय गौरव दोनों को सम्मान मिला. 

कांग्रेस की नीति तुष्टिकरण,  मोदी सरकार की नीति संतुष्टिकरण 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की नीति संतुष्टिकरण की है, जबकि कांग्रेस की नीति तुष्टिकरण की रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है कि देश का किसान आगे बढ़े. तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री का पहला हस्ताक्षर किसान सम्मान निधि की फाइल पर था. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान और 11 करोड़ माताओं-बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है. जन-धन योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान ने गरीबों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाया है. 

CM ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी है. देश की सुरक्षा में खड़ा हर पांचवां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है. उन्होंने कहा कि आज नया भारत आतंकवाद का जवाब घर में घुसकर देता है. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने दुनिया को भारत की नई कार्यशैली का परिचय कराया है. ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद सिमट रहा है और विकास का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में प्रतिदिन 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, जबकि आज 34 किलोमीटर से अधिक सड़कें प्रतिदिन बन रही हैं.  वंदे भारत ट्रेनें, अटल टनल, चेनाब ब्रिज और आधुनिक रेलवे स्टेशन नए भारत की पहचान बन चुके हैं. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है. 

PM मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव  

CM धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है. उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं संचालित हैं. केदारनाथ और बदरीनाथ धाम पुनर्विकास परियोजनाओं ने देवभूमि को वैश्विक आध्यात्मिक मानचित्र पर स्थापित किया है. उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक 35 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. आदि कैलाश यात्रा में कुछ वर्ष पहले जहां पूरे वर्ष में महज 500 श्रद्धालु पहुंचते थे, वहीं इस वर्ष अब तक 40 हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर से कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जागेश्वर धाम यात्रा के बाद आज वहां लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में 2.54 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. एसडीजी इंडेक्स और निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड का प्रथम स्थान प्राप्त करना डबल इंजन सरकार की सफलता का प्रमाण है.

जिन परियोजनाओं को कांग्रेस ने दशकों तक फाइलों में दबाए रखा, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने धरातल पर उतारा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए उत्तराखंड चुनावी पर्यटन का विषय रहा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से आध्यात्मिक और भावनात्मक संबंध है. बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री ने 28 से अधिक बार उत्तराखंड का दौरा किया है, जो उनके मन में उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम को दर्शाता है.

देश और उत्तराखंड दोनों एक ही विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं आगे 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय सीमांत गांव खाली हो रहे थे, जबकि आज वाइब्रेंट विलेज योजना के माध्यम से वहां विकास और लोगों की उम्मीदें फिर से लौट रही हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 60 वर्षों में जो कार्य नहीं कर पाई, वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में कर दिखाया है. यही कारण है कि आज देश और उत्तराखंड दोनों एक ही विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विरासत में मिली राजनीति है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता से मिला विश्वास है. यही विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का आधार बन रहा है.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसे पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के दायरे में लाया गया. मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तीन तलाक की प्रथा को समाप्त किया गया. पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान लागू किया गया, जिससे उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहने वाले अनेक हिंदुओं को भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई.

CM धामी ने आगे कहा यूपीआई, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार से भारत विश्व में डिजिटल भुगतान का अग्रणी देश बना है. जन-धन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोलकर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया गया. देश में एक राष्ट्र, एक कर व्यवस्था लागू की गई. कोविड काल में स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया गया और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया. महिलाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं. देश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क, नए एयरपोर्ट, रेलवे के आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन में वृद्धि के साथ स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया गया है.

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा. इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री खजान दास, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार एवं अन्य लोग उपस्थित थे. 

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