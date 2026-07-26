Pallet Gun कितनी खतरनाक? प्रदर्शनकारियों पर इसके प्रयोग का किया जा रहा दावा, जानें कब-कहां और क्यों होता है इस्तेमाल

भारत
What Is Pellet Gun: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा कर करे हैं. इन आरोपों और दिल्ली पुलिस के खंडन के बीच जानें क्या होती है पैलेट गन, इसका इतिहास, नियम और इंसानी शरीर पर इसके पड़ने वाले गंभीर प्रभाव.
How Dangerous is Pellet Gun: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं. इसके बाद से ही नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. राहुल गांधी ने दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र प्रदर्शन के दौरान घायल हुए 19 वर्षीय साहिल को मीडिया के सामने पेश करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही, कांग्रेस लीडर की ओर से इसमें दावा किया गया है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान पैलेट गन के छर्रे लगने से छात्र की एक आंख की रोशनी जाने का खतरा पैदा हो गया है. इसके विपरीत, दिल्ली पुलिस ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि उनके पास इस तरह के हथियारों का कोई प्रावधान नहीं है और न ही इनका उपयोग किया जाता है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद से यह सवाल फिर से चर्चा में आ गया है कि आखिर पैलेट गन कितनी घातक होती है, इनका इस्तेमाल कहां और किन परिस्थितियों में किया जाता है, और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं.
पैलेट गन, एक ऐसा हथियार है जिससे एक साथ बड़ी संख्या में छोटे-छोटे धातु के छर्रे निकलते हैं. मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, शॉटगन के एक कारतूस में लगभग 500 से 600 पैलेट हो सकते हैं. यह छोटे बॉल बेयरिंग जैसे दिखाई देते हैं. ये छर्रे सीसे की मिश्रधातु से बने होते हैं और फायर किए जाने पर तेज रफ्तार से एक बड़े इलाके में फैल जाते हैं. एक निश्चित दूरी के बाद इनकी दिशा को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है.
भारत में शुरुआत में पैलेट गन विदेशों से मंगाई जाती थीं. साल 1992 में सीआरपीएफ की दंगारोधी इकाई रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की स्थापना के बाद खरीदी गई थी. बता दें कि उस समय इस्राइल और बेल्जियम से पैलेट गन खरीदी गई थीं. फिर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की मदद से इनका निर्माण देश में ही शुरू कर दिया गया.
मल्टी बैरल लॉन्चर में छह से आठ शेल तक लगाए जा सकते हैं. इसके एक शेल से लगभग 30 छर्रे निकलते हैं. इस प्रकार यदि छह शेल का इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत कम समय में 180 से अधिक छर्रे दागे जा सकते हैं. इसके इस्तेमाल का अधिकार केवल विशेष प्रशिक्षित आरएएफ बल को ही है.
पैलेट गन से होने वाली गंभीर चोटों और इसके उपयोग पर उठने वाले सवालों के बाद केंद्र सरकार ने 26 जुलाई 2016 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. सरकारी नियमों के मुताबिक, हिंसक और गैरकानूनी भीड़ को हटाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई जाती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से