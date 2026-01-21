FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

भारत

'बिहारी पहचान' ने कैसे पलटी नितिन नबीन की किस्मत, बने एक कार्यकर्ता से भाजपा के अध्यक्ष

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए सफलता की राहें कैसे बनीं ? इसमें कई कारकों की भूमिका हो सकती है मगर भाजपा और संघ की राजनीति को समझने वाले तमाम जानकार ऐसे हैं जिनका मानना है कि वर्तमान में नितिन जहां आए वहां जाने में उनके 'बिहारी' होने ने एक निर्णायक योगदान दिया.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Jan 21, 2026, 07:32 PM IST

'बिहारी पहचान' ने कैसे पलटी नितिन नबीन की किस्मत, बने एक कार्यकर्ता से भाजपा के अध्यक्ष
बीजेपी के पावर स्ट्रक्चर को समझने वाले किसी एक्सपर्ट्स के अलावा, अगर किसी आम आदमी से भी ये पूछा जाए कि, संगठन में पावर का फ्लो कहां से होता है? तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लेगा और बताएगा कि, पार्टी जो भी फैसला करती है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है. बिना उसकी मर्जी के पार्टी में पत्ता तक नहीं हिलता. एक आम आदमी के मन की यह बात फसाना नहीं है. यदि इसे समझना हो तो हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा का रुख कर सकते हैं. अध्यक्ष रहते जैसा कद पार्टी में नड्डा का था, कई मौके आए जब पीएम मोदी और गृहमंत्री मंत्री अमित शाह ने भी उनके कहे का पालन किया.

जब दिन एक जैसे नहीं रहते. वक़्त बदला है और अब पावर नड्डा से नितिन नबीन के हाथों में ट्रांसफर हो गई है. नड्डा के बाद पार्टी ने नबीन को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है. अपने पिता की मृत्यु के बाद भाजपा में जुड़ने वाले नितिन को राजनीति विरासत में मिली थी.  लेकिन पार्टी में आने के बाद जैसी मेहनत उन्होंने खुद की उसने आज उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाया जहां आना हर कार्यकर्ता का सपना होता है. 

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए सफलता की राहें कैसे बनीं ? इसमें कई कारकों की भूमिका हो सकती है मगर भाजपा और संघ की राजनीति को समझने वाले तमाम जानकार ऐसे हैं जिनका मानना है कि वर्तमान में नितिन जहां आए वहां जाने में उनके 'बिहारी' होने ने एक निर्णायक योगदान दिया.

जी हां नितिन नबीन के सन्दर्भ में कही इस बात पर विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है. बिलकुल सही सुना है आपने. बिहार से जुड़ा होना नितिन नबीन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं साबित हुआ है.

ध्यान रहे अभी हाल ही में बिहार विधनसभा चुनाव संपन्न हुए हैं. जहां एनडीए ने सरकार तो बनाई. लेकिन अगर कोई पार्टी राज्य में इतिहास रचने में कामयाब हुई है तो वो भाजपा ने जिसने बिहार में नितिन नबीन की मदद से ही चमत्कार को अंजाम दिया. बता दें कि भाजपा ने बिहार में जीत उस वक़्त हासिल की जब राज्य की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद अपने चरम पर था. 

भविष्य में  पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं.  ऐसे में जब हम भाजपा द्वारा की जा रही तैयारी का अवलोकन करते हैं तो मिलता है कि हमेशा की तरह भाजपा ने पहले से ही कमर कस ली है. और अब जबकि सब कुछ नितिन नबीन के फैसलों पर निर्भर करता है. तो उनकी मदद से पार्टी इन राज्यों में भी विजय का ध्वज फहराएगी.

यहां नितिन नबीन की साख इसलिए भी दांव पर है क्योंकि असम में तो पार्टी सत्ता में है लेकिन जब बात तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की होती है तो यहां भाजपा के सामने चुनौतियों का पहाड़ है. 

शुरुआत में हमने नितिन नबीन के बिहार फैक्टर की बात की थी. इसलिए उनका ये फैक्टर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इसलिए भी तुरुप का इक्का साबित हो सकता है. क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में प्रवासी मजदूरों की एक बड़ी आबादी वास करती है. जो चुनाव में पार्टी को बढ़त दिलाने का पूरा सामर्थ्य रखती है. इसके अलावा नितिन युवा हैं तो यक़ीनन वो युवाओं का भी वोट खींचने में कामयाब होंगे. 

नितिन के बिहार से जुड़े होने का फायदा भाजपा को मिलता है या नहीं? इसपर अभी कुछ कहना जल्दबाजी है. लेकिन जो वर्तमान है, उसमें जिस तरह भाजपा ने नितिन को पार्टी की कमान देकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया, उससे इतना तो साफ़ है कि इससे विपक्ष विशेषकर कांग्रेस के खेमे में बेचैनी बढ़ गयी है. कांग्रेस, भाजपा के इस वार पर क्या पलटवार करती है ये देखना पॉलिटिक्ल एक्सपर्ट्स और देश के आम आदमी दोनों के लिए खासा दिलचस्प रहेगा.

