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राज्यों में किस आधार पर निर्धारित होती हैं राज्यसभा सीटें? कैसे होता है चुनाव? समझें पूरा फॉर्मूला

Formula for Determining Rajya Sabha Seats: राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं. लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें होती हैं और कैसे उनका निर्धारण होता है? आइए इसके बारे में जानते हैं-

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रईश खान

Updated : Mar 15, 2026, 12:02 AM IST

राज्यों में किस आधार पर निर्धारित होती हैं राज्यसभा सीटें? कैसे होता है चुनाव? समझें पूरा फॉर्मूला

rajya sabha election

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Rajya Sabha Elections 2026: 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को मतदान होने जा रहा है. इनमें महाराष्ट्र 7, तमिलनाडु 6, बिहार-पश्चिम बंगाल 5-5, ओडिशा 4, असम 3, तेलंगाना 2, छत्तीसगढ़ 2, हरियाणा 2 और एक सीट हिमाचल प्रदेश की शामिल है.राज्यसभा, जिसे राज्य परिषद भी कहा जाता है, संसद में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है. लोकसभा के विपरीत, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति सीधे जनता द्वारा की जाती है. इसके अलावा, इनका चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा भी किया जाता है. राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को मिलने वाली सीटों की संख्या राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है.
 
राज्यसभा सीटों के निर्धारण का फॉर्मूला
राज्यसभा सीटों का वितरण भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में निर्धारित है. इस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उच्च सदन में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या सूचीबद्ध है. इस वितरण का मुख्य सिद्धांत जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है. अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अधिक सीटें दी जाती हैं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उनके हितों का उचित प्रतिनिधित्व हो सके. उदाहरण के लिए, भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं. गोवा और सिक्किम जैसे छोटे राज्यों में केवल एक-एक सीट है.
 
संविधान में सीटों का सटीक वितरण निर्धारित है, लेकिन सीटों के आवंटन का सामान्य नियम जनसंख्या पर आधारित है. प्रारंभ में, प्रत्येक 50 लाख लोगों के लिए एक सीट आवंटित की गई थी, उसके बाद प्रत्येक 10 लाख लोगों के लिए एक सीट आवंटित की गई. इसके बाद, प्रत्येक 20 लाख लोगों के लिए एक अतिरिक्त सीट आवंटित की गई. हालांकि, वर्तमान सीट आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, क्योंकि सरकार ने प्रतिनिधित्व में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन और सीट समायोजन को 2026 तक स्थगित कर दिया है.
 
राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या 
संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं. वर्तमान में सदन की प्रभावी संख्या 245 सदस्य है. इनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर सहित) से निर्वाचित होते हैं. शेष 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं. कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उनके योगदान के आधार पर इन मनोनीत सदस्यों का चयन किया जाता है.
 
यह प्रणाली क्यों आवश्यक है? 
राज्यसभा भारत की संघीय संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करके और राज्य विधानसभाओं द्वारा सदस्यों का चुनाव करके, यह प्रणाली जनता और राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व का उचित संतुलन प्रदान करती है.
 
मतदान का सूत्र क्या है? 
राज्यसभा सदस्य के चुनाव का एक सूत्र है. किसी विशेष सीट से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक वोटों की संख्या पहले से निर्धारित होती है. आइए समझते हैं कि यह कैसे निर्धारित होता है. राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या को 100 से गुणा किया जाता है. फिर इस संख्या को राज्य में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या से भाग दिया जाता है और उसमें एक जोड़ा जाता है. परिणामी संख्या को राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम विधायकों की संख्या में जोड़ा जाता है.
 
कैसे होती है मतगणना?
अगर किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के वोटों की संख्या सबसे अधिक प्राप्त होती है, लेकिन जीत के लिए निर्धारित मानदंड से कम वोट मिलते हैं, तो द्वितीय वरीयता के वोटों की गणना की जाती है. अर्थात्, यदि सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाला उम्मीदवार मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार के वोटों की गणना की जाती है. यदि उम्मीदवार के द्वितीय वरीयता के वोट जीत के लिए आवश्यक वोटों की संख्या के बराबर या उससे अधिक हैं, तो उसे विजेता घोषित किया जाता है. यदि यह भी संभव नहीं है, तो तृतीय वरीयता के वोटों की गणना की जाती है. फिर भी जीत-हार नहीं होती तो चतुर्थ वरीयता के वोटों की गणना की जाती है.

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