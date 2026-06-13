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'नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद'... जब विदेशी राजदूतों ने हिंदी में दिया संदेश, गर्व से भर उठे भारतीय

दुनिया में किसी भी देश की सेना, अर्थव्यवस्था के साथ उसकी भाषा से भी उसकी ताकत का पता चलता है. क्योंकि जब कोई देश आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से मजबूत बनता है, तो दुनिया उससे जुड़ने के लिए उसकी भाषा को अपनाने लगती है. रूस और स्लोवाकिया के राजदूत PM मोदी के नाम हिंदी संदेश देते नजर आए हैं.

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Abhay Sharma

Updated : Jun 13, 2026, 09:21 PM IST

'नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद'... जब विदेशी राजदूतों ने हिंदी में दिया संदेश, गर्व से भर उठे भारतीय

 Russian Ambassador, Slovakia Ambassador (AI Image)

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Hindi In International Relations: कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी देश की सेना, अर्थव्यवस्था या तकनीक के साथ उसकी भाषा से भी उसकी ताकत का पता चलता है. क्योंकि जब कोई देश आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से मजबूत बनता है, तो दुनिया उससे जुड़ने और उसे समझने के लिए उसकी भाषा को अपनाने लगती है. भाषा लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचने का काम करती है. एक तरफ जहां देश के भीतर महाराष्ट्र जैसे राज्यों और दक्षिण भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों और दुकानदारों के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आईं, वहीं दूसरी ओर रूस और स्लोवाकिया के राजदूत भारत और PM मोदी के नाम हिंदी में संदेश देते नजर आए. जिस हिंदी को लेकर देश के भीतर विवाद होता आ रहा है, वही हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर सम्मान और स्वीकार्यता हासिल कर रही है. आज वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत के साथ हिंदी का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है.  

"मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है..."

रूस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने हिंदी में संबोधित करते हुए कहा कि -  

"मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इन दिनों नरेंद्र मोदी इतिहास रचते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेता बनने का गौरव हासिल किया है. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस की सरकार और रूसी जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री तथा समस्त भारतवासियों को इस विशेष उपलब्धि के लिए हृदय से हार्दिक बधाई देता हूं."

रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव का यह संदेश सिर्फ एक औपचारिक बधाई नहीं था, बल्कि यह भारत और रूस के मजबूत होते रिश्तों और भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का भी संकेत था. 

यह भी पढ़ें: Indian Army: भारतीय सेना की किस रेजिमेंट के पास हैं ब्रह्मोस और पिनाका जैसे विनाशक हथियार?

नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद... स्लोवाकिया के राजदूत ने क्या कहा? 

स्लोवाकिया के राजदूत रॉबर्ट मैक्सियन ने भी हिंदी में संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित स्लोवाकिया यात्रा का स्वागत किया, उन्होंने कहा - 

"प्रिय भारतवासियों, हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं. प्रधानमंत्री जी की स्लोवाकिया यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों में एक ऐतिहासिक अवसर है. आशा है कि यह यात्रा भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों को और मजबूत करेगी. नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद. "

भारत के प्रति सम्मान और उसकी बढ़ती वैश्विक अहमियत का प्रतीक 

दुनिया के राजनयिक मंचों पर आमतौर पर अंग्रेजी, फ्रेंच या अन्य अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का इस्तेमाल होता है. रूस और यूरोप के देशों के राजदूतों क हिंदी में भारत और यहां के प्रधानमंत्री को संबोधित करना केवल भाषा का प्रयोग नहीं बल्कि भारत के प्रति सम्मान और उसकी बढ़ती वैश्विक अहमियत का प्रतीक है. कई देश आज भारत और PM मोदी से जुड़े संदेश हिंदी में जारी कर रहे हैं. इससे एक बात तो साफ है कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का एक प्रभावशाली केंद्र बन चुका है. 

हिंदी भाषा की बढ़ती वैश्विक पहचान 

दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का नाम भी शामिल है, आज के समय में भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत बढ़ने के साथ-साथ हिंदी की स्वीकार्यता भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बढ़ रही है. विदेशी राजनयिकों द्वारा हिंदी में दिए जा रहे संदेश इस बदलाव का उदाहरण हैं.  रूस और स्लोवाकिया के राजदूतों के ये संदेश इस बात का संकेत हैं कि भारत की आवाज अब दुनिया भर में सुनी जा रही है, हिंदी उस आवाज की एक मजबूत पहचान बनकर उभर रही है.

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