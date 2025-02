Assam News: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को नशे के कारोबारियों पर ऐसा तंज कसा, जो बेहद वायरल हो गया है. असम में अफीम कारोबारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच हिमंत (Himanta Biswa Sarma) ने स्थानीय नशे के कारोबारियों की तुलना दुनिया के सबसे कुख्यात ड्रग्स डीलर पाब्लो एस्कोबार (Pablo Escobar) से कर दी. साथ ही उन्होंने अपने राज्य में नशे के धंधे को पंजाब की तर्ज पर 'उड़ता असम' कहकर पुकारते हुए उसे बरबाद करने के लिए मजाक में नशा कारोबारियों से माफी मांगी है. असम में नशे की खेती करने वालों के खिलाफ इस कार्रवाई की तारीफ पड़ोसी राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह (N Biren Singh) ने भी की है, जो अपने राज्य में चल रही हिंसा के पीछे कुकी उग्रवादियों की किसी भी तरह अपने इलाकों में नशे की खेती करते रहने की मंशा का आरोप लगाते रहे हैं.

अफीम की खेती नष्ट करने का दिखाया वीडियो

हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक वीडियो अपलोड किया है. इस वीडियो में असम में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ चल रही सरकारी कार्रवाई दिख रही है. वीडियो में दिख रहा है कि एक ट्रैक्टर खेत में खड़ी अफीम की खेती की जुताई करके उसे नष्ट कर रहा है. इस दौरान खेत के चारों तरफ बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी मौजूद दिख रहे हैं ताकि अफीम की खेती नष्ट करने की कार्रवाई में उपद्रवी तत्व बाधा नहीं डाल सकें.

असम में नष्ट की गई है 170 बीघा अफीम की खेती

हिमंत ने वीडियो के साथ जो कैप्शन लिखा है, उसमें ही उन्होंने नशे के कारोबारियों पर तंज कसा है. उन्होंने लिखा,'डियर लोकल पाब्लो एस्कोबार्स, आपकी योजनाबद्ध उड़ता असम पार्टी बरबाद करने के लिए सॉरी. क्योंकि गोलपाड़ा पुलिस ने चार इलाके में जनवरी के दौरान 170 बीघा अफीम की खेती नष्ट कर दी है, जिसकी कीमत करीब 27.20 करोड़ रुपये थी.' साथ ही उन्होंने लिखा,'अगली बार ड्रग्स के बारे में आप सोचो तो पहले असम पुलिस (Assam Police) को याद रख लेना.' साथ ही उन्होंने #AssamAgainstDrugs भी लिखा है.

Dear Local Pablo Escobars,



Sorry to spoil your planned Udta Assam party!



Because @Goalpara_Police destroyed 170 Bighas of poppy cultivation in the Char areas worth ₹27.20 crore in January.



So next time you think of drugs, think of @assampolice first.#AssamAgainstDrugs pic.twitter.com/JPt9IoxsKJ