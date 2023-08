Rain Accident: हिमाचल के शिमला से यूपी के वृंदावन तक बारिश का कहर, घरों के गिरने से 4 मरे, दर्जनों मलबे में दबे, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: Weather News- भारी बारिश के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हादसे जारी हैं. सोमवार को बादल फटने के बाद तबाही की चपेट में आई हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार को भी प्रकृति का कहर दिखा. शिमला में भूस्खलन के कारण नगर निगम के स्लॉटर हाउस समेत 4 मकान ध्वस्त हो गए, जिससे मलबे में दर्जन भर से ज्यादा लोग दब गए हैं. मौके पर देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था. इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें मकान ध्वस्त होते दिख रहे हैं. उधर, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के धार्मिक शहर वृंदावन में भी मकान का छज्जा गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं.

शिमला में स्लॉटर हाउस गिरने से ढहे सटे हुए मकान

शिमला के कृष्णा नगर इलाके में नगर निगम का स्लॉटर हाउस बारिश के बाद भूस्खलन के कारण मंगलवार को अचानक गिर गया. स्लॉटर हाउस के ध्वस्त होते समय उसकी दीवार से सटे 4 मकान भी इस दबाव को नहीं झेल सके. इन मकानों के पीछे भी खाई की तरफ मिट्टी खिसक गई, जिससे ये एक के बाद एक करके गिरते चले गए. इन मकानों को गिरते समय उनके अंदर कम से कम एक दर्जन लोगों के होने की संभावना जताई गई है. जिला उपायुक्त आदित्य नेगी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं.

रेस्क्यू टीमें पड़ रही हैं कम

शिमला में सोमवार सुबह बादल फटने के कारण बड़े पैमाने पर पहाड़ों से मलबा शहर में आया था, जिससे तबाही मचनी शुरू हुई थी. इसके चलते रेस्क्यू टीमों को एकसाथ कई स्पॉट पर काम करना पड़ रहा है. इससे बचाव कर्मियों की कमी हो रही है. हालांकि अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अतिरिक्त टीमों की मांग की गई है. शिमला के SP संजीव गांधी ने बताया कि कृष्णा नगर में भारी बारिश की वजह से कुछ घर नीचे धंस गए हैं. कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है. एंबुलेंस, SDRF, NDRF, राज्य और जिला पुलिस की टीम मौके पर मौजूद हैं. हमने बचाव कार्य शुरू कर दिया है. अभी नुकसान का आंकलन नहीं कर सकते.

शिमला के शिव बावड़ी मंदिर से मिलीं 4 और लाशें

शिमला के बालूगंज इलाके में सोमवार सुबह बादल फटने के बाद आया मलबा शिव बावड़ी मंदिर को ध्वस्त कर गया था. मंदिर में उस समय दर्जनों लोग मौजूद थे, जो मलबे में दब गए थे. सोमवार को शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन मंगलवार को भी जारी रहा. जिला उपायुक्त के मुताबिक, मंगलवार को भी 4 शव मिले हैं. इस हादसे में अब तक कुल 12 लोगों के शव मिल चुके हैं. रेस्क्यू टीमें मंदिर की उस बावड़ी तक पहुंच गई हैं, जहां सबसे ज्यादा लोग दबे होने की आशंका है.

वृंदावन में राधा स्नेही मंदिर के पास हुआ हादसा

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में इमारत का छज्जा गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है. यह हादसा राधा स्नेही मंदिर के करीब हुआ है. जिस इमारत का छज्जा गिरा है, वो बेहद पुरानी बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय तेज बारिश हो रही थी. इस कारण करीब 11 लोगों ने तीन मंजिला इमारत के छज्जे के नीचे शरण ली हुई थी. बारिश के चलते पुराना छज्जा अचानक गिर गया, जिससे सभी लोग मलबे की चपेट में आ गए. घायलों में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं.

