हिमाचल प्रदेश में उफन रहीं नदियां, सड़कें क्षतिग्रस्त, मची भीषण तबाही, हाईवे पर बहीं कारें, VIDEO में देखें जल प्रलय

डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं. अब तक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है. नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वहीं जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. पर्यटन स्थलों पर भी बुरा हाल. मंडी से लेकर शिमला तक, बाढ़ की वजह से सड़कों पर गाड़ियां बहती नजर आई हैं.

हिमाल प्रदेश प्रशासन ने दो दिनों लिए विद्यालयों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है. प्रशासन ने कहा है कि सभी प्रमुख नदियां उफान पर है और स्थानीय मौसम विभाग कार्यालय ने नौ जुलाई को किन्नौर और लाहौल-स्पीति के आदिवासी जिलों को छोड़कर, 12 जिलों में से 10 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के लिए नौ जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया है.





राज्य आपदा अभियान केंद्र के मुताबिक राज्य में बीते 36 घंटों में भूस्खलन की 14 बड़ी घटनाएं और अचानक बाढ़ आने की 13 घटनाएं सामने आई हैं. इस दौरान 700 से अधिक सड़कें बंद कर दी गईं. मनाली में भारी बारिश से दुकानों के बहने और कुल्लू, किन्नौर और चंबा में अचानक नाले में आई बाढ़ में गाड़ियों के बहने की खबरें सामने आई हैं. इन जगहों पर कृषि भूमि भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है.

शिमला जिले में भी बारिश ने मचाई तबाही

शिमला जिले में कई सड़कें बंद कर दी गई हैं. अधिकारियों ने बताया कि शिमला जिले के कोठगढ़ इलाके में भूस्खलन से एक घर ढह गया, जिसमें एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान अनिल नाम के व्यक्ति, उनकी पत्नी किरन और पुत्र स्वप्निल के रूप में हुई है. कुल्लु शहर में भी भूस्खलन से एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया जिसमें एक महिला की मौत हो गई. एक अन्य हादसे में चंबा तहसील के कातियान में शनिवार रात भूस्खलन के मलबे में एक व्यक्ति दफन हो गया.

