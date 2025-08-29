Add DNA as a Preferred Source
Homeभारत

भारत

Yellow Line Metro: दिल्ली में बारिश बनी आफत, मेट्रो की येलो लाइन बाधित, रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री

Delhi Metro: नोएडा समेत पूरे दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है. इसी कारण दिल्ली मेट्रो की विश्वविद्यालय और केंद्रीय सचिवालय के बीच येलो लाइन सेवाएं भी भारी बारिश के कारण बाधित हुई हैं, जिससे पीक आवर में सैकड़ों लोग स्टेशनों पर फंस गए...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Aug 29, 2025, 12:52 PM IST

Yellow Line Metro: दिल्ली में बारिश बनी आफत, मेट्रो की येलो लाइन बाधित, रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री

Delhi Metro Yellow Line Services Disrupted

Delhi Metro Yellow Line Services Disrupted: नोएडा समेत पूरे दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है. नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद की सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. इसी कारण दिल्ली मेट्रो की विश्वविद्यालय और केंद्रीय सचिवालय के बीच येलो लाइन सेवाएं भी भारी बारिश के कारण बाधित हुई हैं, जिससे पीक आवर में सैकड़ों लोग स्टेशनों पर फंस गए.

इसकी जानकारी DMRC ने दी है. दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार सुबह घोषणा की कि मेट्रो येलो लाइन के स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़भाड़ वाली स्थिति देखी गई है और येलो लाइन पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं. 

भारी बारिश के चलते येलो लाइन की सेवाएं बाधित

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर आज सुबह के समय से ही सेवाएं बाधित हो गई, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.  हौज खास मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, यहां पैर रखने की भी जगह नहीं बची. 

 

अन्य मार्गों पर स्थिति सामान्य

अधिकारियों के मुताबिक विश्वविद्यालय और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों के बीच ट्रेन विलंब से चल रही हैं, जबकि अन्य सभी मार्गों पर सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं. लेकिन येलो लाइन पर कई लोगों को इसके कारण समय पर दफ्तर और स्कूल पहुंचने में परेशानी हुई है. 
 

