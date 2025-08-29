Yellow Line Metro: दिल्ली में बारिश बनी आफत, मेट्रो की येलो लाइन बाधित, रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री

'ईंट का जवाब पत्थर से', अमेरिका को मिलेगा करारा जवाब, 50 देशों के लिए तैयार हो रहा ये मास्टर प्लान
Delhi Metro: नोएडा समेत पूरे दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है. इसी कारण दिल्ली मेट्रो की विश्वविद्यालय और केंद्रीय सचिवालय के बीच येलो लाइन सेवाएं भी भारी बारिश के कारण बाधित हुई हैं, जिससे पीक आवर में सैकड़ों लोग स्टेशनों पर फंस गए...
Delhi Metro Yellow Line Services Disrupted: नोएडा समेत पूरे दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है. नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद की सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. इसी कारण दिल्ली मेट्रो की विश्वविद्यालय और केंद्रीय सचिवालय के बीच येलो लाइन सेवाएं भी भारी बारिश के कारण बाधित हुई हैं, जिससे पीक आवर में सैकड़ों लोग स्टेशनों पर फंस गए.
इसकी जानकारी DMRC ने दी है. दिल्ली मेट्रो ने शुक्रवार सुबह घोषणा की कि मेट्रो येलो लाइन के स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़भाड़ वाली स्थिति देखी गई है और येलो लाइन पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित हुई हैं.
दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर आज सुबह के समय से ही सेवाएं बाधित हो गई, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हौज खास मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, यहां पैर रखने की भी जगह नहीं बची.
Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 29, 2025
Delay in train services between Vishwavidyalaya and Central Secretariat stations.
Normal service on all other lines.
अधिकारियों के मुताबिक विश्वविद्यालय और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों के बीच ट्रेन विलंब से चल रही हैं, जबकि अन्य सभी मार्गों पर सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं. लेकिन येलो लाइन पर कई लोगों को इसके कारण समय पर दफ्तर और स्कूल पहुंचने में परेशानी हुई है.
