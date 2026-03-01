FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

ईरान के आर्मी चीफ का बड़ा बयान, युद्ध के बीच IRGC की बड़ी चेतावनी, तेल अवीव को तबाह कर देंगे- IRGC, ईरान की नई काउंसिल ने सत्ता संभाली, ईरान की काउंसिल अंतिम फैसला लेगी, ईरान से बात करना अब आसान- ट्रंप, ईरान ने इराक में बड़ा हमला किया

36 साल का ईरान पर हुकूमत और अरबों की संपत्ति, जानें कितनी बड़ी है अयातुल्लाह अली खामेनेई की आर्थिक सल्तनत?

जब अमिताभ-रेखा की होली देख ताकती रह गईं थीं जया बच्चन, जानें इस गीत का अनसुना सच

अक्षय कुमार ने 'भूत बंगला' के फनी वीडियो से मचाया धमाल, हंसते-हंसते पेट फूल जाएगा

कहीं आपका मोबाइल नंबर ही तो नहीं बन रहा तरक्की का दुश्मन? जन्मतिथि से चुनिए अपना पर्सनालाइज्ड ‘लकी नंबर’

कोई देश अपने एयरस्पेस को कैसे बंद करता है? अगर कोई विमान गलती से प्रवेश कर जाए तो क्या होता है?

Numerology: 4, 13, 22 या 31 को जन्मे हैं आपके पार्टनर? पहले जान लें ये 3 सच, वरना खतरे में पड़ जाएगा रिश्ता

भारत

भारत

क्या अयातुल्ला अली खामेनेई इजरायली-अमेरिकी हमलों में मारे गए हैं? जानें दावे का सच और अगले उत्तराधिकारी कौन होंगे?

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की कथित मौत को लेकर सोशल मीडिया और कुछ क्षेत्रीय मीडिया में दावे तेजी से फैल रहे हैं. कहा जा रहा है कि इजरायल और अमेरिका के हमलों में उनकी मृत्यु हुई और देश 40 दिनों के राजकीय शोक करेगा.

ऋतु सिंह

Updated : Mar 01, 2026, 09:20 AM IST

क्या अयातुल्ला अली खामेनेई इजरायली-अमेरिकी हमलों में मारे गए हैं? जानें दावे का सच और अगले उत्तराधिकारी कौन होंगे?

Did Ayatollah Ali Khamenei really die?

ईरान के Ayatollah Ali Khamenei, जो 1989 से इस्लामिक गणराज्य के सर्वोच्च नेता थे, की मौत की आधिकारिक पुष्टि ईरानी राज्य मीडिया ने कर दी है. उनके निधन के बाद देश 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक मना रहा है, और संवैधानिक उत्तराधिकार प्रक्रिया शुरू होने की चर्चाएँ तेज हैं. खामेनेई को इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए संयुक्त हवाई हमलों में मारा गया माना जा रहा है, और ईरानी मीडिया ने उनके शहादत की घोषणा की है.

उनकी मौत को मध्य पूर्व की राजनीति में एक बेहद संवेदनशील मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि वे राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों में ईरान की अंतिम प्राधिकरण थे. यह खबर वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिरता की आशंकाओं को जन्म दे रही है.

खामेनेई के परिवार की पहचान

अयातुल्ला अली खामेनेई का परिवार काफी बड़ा और विविध रहा है. उनकी छह संतानें थीं — चार बेटे और दो बेटियां  और उनके कई नाती-पोते भी हैं. उनके बेटों में सबसे बड़े बेटे मुस्तफा, दूसरे बेटे मोजतबा जिन्हें संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता रहा है और अन्य बेटे मसूद तथा मायसम शामिल हैं. बेटियों के नाम होदा और बुशरा बताए जाते हैं, हालांकि सार्वजनिक रूप से इनकी निजी जानकारी सीमित है.

परिवार के कई सदस्यों के मारे जाने की खबरें भी आई हैं, हालांकि विशद पुष्टि और विवरण अलग-अलग स्रोतों में भिन्न हैं.

कौन होगा उत्तराधिकार- समझें प्रक्रिया समझें

86 वर्षीय खामेनेई 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता हैं. वे आधुनिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं में गिने जाते हैं. ईरान के संविधान के अनुसार, सर्वोच्च नेता का चयन “विलायत-ए-फकीह” सिद्धांत के तहत होता है. यह प्रक्रिया देश की Assembly of Experts (विशेषज्ञों की सभा) द्वारा संचालित की जाती है.

इस सिद्धांत के तहत नेता एक वरिष्ठ शिया धर्मगुरु होना चाहिए. यानी राजनीतिक और धार्मिक योग्यता दोनों आवश्यक मानी जाती हैं.

संभावित उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं?

मीडिया रिपोर्टों में जिन नामों का अक्सर उल्लेख होता रहा है, उनमें शामिल हैं:

  • मोजतबा खामेनेई (खामेनेई के पुत्र)
  • हसन खुमैनी (इस्लामी गणराज्य के संस्थापक के पोते)
  • अयातुल्ला अलीरेज़ा अराफी
  • अयातुल्ला मोहसेन अराकी
  • अयातुल्ला गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई

इनमें से किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अंतिम निर्णय विशेषज्ञों की सभा द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया जाता है.

मौजूदा शोक और विरोध की स्थिति में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी

ईरान के अंदर खामेनेई के खिलाफ लंबे समय से असंतोष भर गया था, खासकर आर्थिक मुश्किलों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर प्रदर्शनकारी लंबे समय से सड़कों पर हैं. हाल के तनाव में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष भी बढ़ा है. देश भर में 40 दिनों की शोक अवधि और सात दिनों की सार्वजनिक छुट्टियाँ घोषित की गई हैं ताकि धार्मिक और औपचारिक कार्यक्रम संपन्न किए जा सकें. मौजूदा शोक और विरोध की स्थिति में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अंदरूनी असंतोष और बाहरी दबाव दोनों गहरे हैं.

क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर होगा?

अगर सर्वोच्च नेता के पद पर बदलाव होता है, तो ईरान की विदेश नीति में बदलाव संभव है साथ ही इजरायल और अमेरिका के साथ तनाव बढ़ सकता है. वहीं  तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है और मध्य-पूर्व मामलों के विश्लेषकों के अनुसार ईरान में सत्ता परिवर्तन केवल राजनीतिक घटना नहीं होती, बल्कि धार्मिक और रणनीतिक आयाम भी रखती है. इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है. 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
