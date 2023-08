गुरुग्राम, फरीदाबाद तक पहुंची हिंसा की आग, क्यों जल रहा हरियाणा, पढ़ें मामले से जुड़ा हर एक अपडेट

Haryana Violence Latest News: मेवात में ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव और गाड़ियों में आगजनी से सोमवार को भड़की आग मंगलवार को भी भड़की हुई है. नूहं जिले के बाद अब गुरुग्राम में भी दो समुदायों में हिंसा शुरू हो गई है.

डीएनए हिंदी: Nuh Viloence Monu Manesar- हरियाणा के नूहं जिले में ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव से शुरू हुई हिंसा की चपेट में अब पूरा अहीरवाल आता दिख रहा है. हिंसा की आंच मंगलवार को गुरुग्राम के साथ ही पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी जिलों में महसूस की गई. अब तक 90 से ज्यादा गाड़ियां अलग-अलग जगह हिंसा में जलाई जा चुकी हैं. दो होमगार्ड समेत 3 लोगों की मौत की खबर है. नूहं के साइबर पुलिस थाने को भीड़ ने तहस-नहस कर दिया है. नूहं (मेवात) जिले में दो दिन के लिए कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है. दक्षिणी हरियाणा के कुछ हिस्सों में अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है. नूहं के अलावा फरीदाबाद और पलवल जिलों में भी मंगलवार को स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं.

मेवात हिंसा में अब तक क्या-क्या हुआ है, ये आपको 10 पॉइंट्स में बताते हैं.

1. कर्फ्यू के बीच हालात काबू में, इंटरनेट बंद

हरियाणा सरकार ने मंगलवार सुबह करीब 10 बजे दक्षिण हरियाणा के हालात पर ऑफिशियल बयान जारी किया है. राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने PTI को बताया कि नूहं, सोहना और उनसे सटे हुए जिलों में अब हालात काबू में हैं. इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और दो दिन के लिए कर्फ्यू लगाया गया है. नूहं में पर्याप्त सुरक्षाबल तैनात कर दिए गए हैं. जरूरत पड़ने पर आसपास के इलाकों से सुरक्षा बल एयरलिफ्ट कर नूहं लाए जाएंगे, जिसके लिए एयरफोर्स से स्टैंडबॉय पर रहने का आग्रह किया गया है. हम हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मामले की रिपोर्ट ली है. प्रदेश के डीजीपी पीके अग्रवाल और सीआईडी चीफ आलोक मित्तल भी नूहं के लिए रवाना हो गए हैं.

पढ़ें- Nuh Violence: हरियाणा के नूंह में क्यों हुआ बवाल? अब तक 3 की मौत, स्कूल-कॉलेज बंद

2. सुरक्षाबलों की 13 कंपनियां तैनात, 3 जिलों में धारा 144 लागू

ANI ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि नूहं, सोहना और उनसे सटे जिलों में सुरक्षा बलों की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं. यहां 6 और कंपनियां जल्द ही पहुंच रही हैं. नूहं में कर्फ्यू लागू है, लेकिन उससे सटे फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम में फिलहाल हालात काबू में हैं. इन तीनों जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है. सोहना में शांति समिति की बैठक बुलाई जा रही है.

3. फरीदाबाद, पलवल में बंद रखे गए स्कूल-कॉलेज

फरीदाबाद और पलवल में हिंसा की संभावना को देखते हुए मंगलवार को स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं. जिलों में धारा 144 लागू होने के कारण भी यह कदम उठाया गया है. नूहं में भी स्कूल-कॉलेज कर्फ्यू के कारण बंद रखे गए हैं. जिले में मंगलवार और बुधवार को होने वाली बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है. खट्टर ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शांति की अपील की है.

4. शिव मंदिर में फंसे 5,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया

नूहं के नल्हड़ में शिवमंदिर में फंसे करीब 5,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू कर लिया है. इन सभी को सुरक्षा के बीच उनके घर भेजा जा रहा है. बता दें कि शिव मंदिर से ही ब्रजमंडल यात्रा शुरू हुई थी. यहां आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हुए थे. हिंसा शुरू होने के बाद शिव मंदिर में फंसे लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिससे और ज्यादा तनाव बढ़ रहा था.

5. नूहं जिले में भेजा गया नया एसपी

नूहं जिले में नए पुलिस अधीक्षक (SP) की तैनाती की गई है. भिवानी जिले के एसपी नरेंद्र बिजराणियां को सोमवार शाम ही नूहं में चार्ज लेने का आदेश दिया गया. नरेंद्र पहले भी नूहं के एसपी रहे हैं. नरेंद्र के नूहं पहुंचकर चार्ज लेने के बाद उन्होंने और जिला उपायुक्त प्रशांत पंवार ने सोमवार रात में ही दोनों समुदायों की शांति बैठक आयोजित की थी. दोनों समुदायों के बीच मंगलवार को भी एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है.

6. विहिप की ब्रजमंडल यात्रा से शुरू हुआ बवाल

सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा नल्हड़ शिव मंदिर में जलाभिषेक के बाद सिंगार गांव की तरफ जा रही थी. इसी दौरान यात्रा पर नूहं शहर के खेड़ला चौक पर पथराव कर दिया गया. मुस्लिम समुदाय के 200 से भी ज्यादा युवकों ने यात्रा पर हमला बोला.मुस्लिम समुदाय की तरफ से हुए पथराव के बाद पूरे जिले में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई. नूहं शहर में तीन किलोमीटर के दायरे में दंगाइयों ने जमकर उपद्रव मचाया. करीब 90 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिनमें से 30 से ज्यादा में आग लगाकर उन्हें फूंक दिया गया. दुकानों में लूटपाट कर आग लगा दी गई. एक बाइक कंपनी के शोरूम से करीब 200 बाइक लूटने की खबर है.

7. दो होमगार्ड उग्र भीड़ ने बुरी तरह पीटे, दोनों की मौत

उग्र भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गुरुग्राम से नूहं के लिए पुलिस टीमों को रवाना किया गया. इन पुलिस टीमों पर रास्ते में ही भीड़ ने जगह-जगह हमले कर दिए. इन हमलों में एक डीएसपी समेत दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भेजना पड़ा. IMT मानेसर थाने में तैनात दो होमगार्ड, एक हेडकांस्टेबल व एक सिपाही को बुरी तरह पीटा गया. चारों को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया. अस्पताल में होमगार्ड नीरज और गुरसेवक की मौत हो गई है.

8. भीड़ ने साइबर थाने की दीवार तोड़ी, वाहन फूंके

उग्र भीड़ ने नूहं की अनाज मंडी में बने साइबर थाने की दीवार बस से टक्कर मारकर तोड़ दी. करीब 500 लोग अंदर घुस गए और डायल 112 की गाड़ियां जला दीं. यहां मौजूद पुलिसकर्मी भी बुरी तरह पीटे गए, जिन्हें घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

9. सोहना में भी शुरू हो गया उपद्रव

नूहं की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को गुरुग्राम के सोहना में रोक दिया गया. वाहनों को KMP पैरिफेरेल एक्सप्रेस-वे पर डायवर्ट किया गया. इससे सोहना में भी अफवाह फैल गई. थोड़ी देर बाद सोहना में भी हिंसा शुरू हो गई. सोहना में दो गुटों में गोलियां चलीं. दो घरों के अलावा कई गाड़ियों और सड़क किनारे के खोखों में आग लगा दी गई. यहां भी गोलीबारी में करीब 15 लोग घायल हुए हैं. सोहना में देर रात तक उपद्रव चलता रहा.

10. मोनू मानेसर के वीडियो को बताया जा रहा कारण

हिंसा का कारण बजरंग दल कार्यकर्ता मोनू मानेसर के एक वीडियो को बताया जा रहा है, जिसमें उसने नूहं में ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने की बात कही थी. मोनू पर भरतपुर जिले के दो कथित गौतस्करों नासिर और जुनैद की हत्या में शामिल होने का आरोप है. अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि मोनू के इस वीडियो के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने भी वीडियो जारी कर धमकियां दी थीं.

