FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Festival Special Train: नई दिल्ली से सिवान होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, तुरंत बुक कर ले कंफर्म टिकट

छात्रों का गुस्सा देखकर तंग आ गई इस देश की सरकार, सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल फोन बंद करने की है तैयारी

Diwali 2025 Deep: धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक पर कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, जानें इनकी विधि, नियम और महत्व

कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Diwali 2025: दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए जल जाएं तो कैसे करें फस्ट एड? जानिए कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी

हरियाणा में बुजुर्गों को भाजपा की बड़ी सौगात, वृद्धावस्था पेंशन में हुई इतने हजार की वृद्धि...

दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में मिठाई के नाम पर बिक रहा था जहर!

Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्‍स तक सबकुछ

Drink For Better Sleeping: बेड पर बदलते रहते हैं करवट तो दूध में मिलाकर पी लें ये चीज, पलक झपकते ही आ जाएगी नींद

Delhi Hit and Run: पहले मारी टक्कर, फिर रिवर्स में लेकर कुचला... दिल्ली में 'Thar' का खूनी खेल, 13 साल के बच्चे की मौत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Festival Special Train: नई दिल्ली से सिवान होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, तुरंत बुक कर ले कंफर्म टिकट

Festival Special Train: नई दिल्ली से सिवान होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, तुरंत बुक कर ले कंफर्म टिकट

छात्रों का गुस्सा देखकर तंग आ गई इस देश की सरकार, सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल फोन बंद करने की है तैयारी

छात्रों का गुस्सा देखकर तंग आ गई इस देश की सरकार, सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल फोन बंद करने की है तैयारी

Diwali 2025 Deep: धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक पर कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, जानें इनकी विधि, नियम और महत्व

धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक पर कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, जानें इनकी विधि, नियम और महत्व

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Diwali 2025: दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए जल जाएं तो कैसे करें फस्ट एड? जानिए कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Diwali 2025: दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए जल जाएं तो कैसे करें फस्ट एड? जानिए कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी

Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्‍स तक सबकुछ

Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्‍स तक सबकुछ

Homeभारत

भारत

हरियाणा में बुजुर्गों को भाजपा की बड़ी सौगात, वृद्धावस्था पेंशन में हुई इतने हजार की वृद्धि...

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आम लोगों विशेषकर बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है. सैनी ने राज्य में भाजपा सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के पूरा होने पर, वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 17, 2025, 06:09 PM IST

हरियाणा में बुजुर्गों को भाजपा की बड़ी सौगात, वृद्धावस्था पेंशन में हुई इतने हजार की वृद्धि...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हरियाणा में भाजपा सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के पूरा होने पर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी. सैनी ने कहा कि पिछले वर्ष उनकी सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले किए गए 217 चुनावी वादों में से 46 को पूरा किया. उन्होंने चालू वित्त वर्ष में 90 संकल्पों को पूरा करने का वादा किया.

सीएम ने कहा कि पूरे किए गए वादों में लाडो लक्ष्मी योजना भी शामिल है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं. सैनी ने यह भी बताया कि शेष चुनावी वादों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. पंचकूला में 'जन विश्वास-जन विकास' राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर से पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'समान विकास' कर रही है और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नई गति और ऊर्जा के साथ काम कर रही है.  उन्होंने आगे कहा कि सरकार की 'नीतिगत मंशा सही है' और नेतृत्व तीव्र गति से काम कर रहा है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष उनकी सरकार ने 25,515 करोड़ रुपये की जनकल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने राज्य में 'ट्रिपल इंजन'   सरकार की ताकत का श्रेय देते हुए दावा किया, 'हम गुमराह करने की राजनीति नहीं करते... हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं.'भाजपा राज्य और केंद्र में सत्ता में बनी हुई है और इस साल की शुरुआत में हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में उसे भारी जीत मिली थी.

कार्यक्रम के दौरान, सैनी ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को विकास अनुदान वितरित किए और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 (चरण-II) के अंतर्गत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन पत्र सौंपे. उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 141गांवों में मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 8,029 भूखंड वितरित किए हैं.

उन्होंने बताया कि इससे पहले, पहले चरण में 4,002 भूखंड वितरित किए गए थे और पिछले वर्ष 77,199 परिवारों को विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ मिला था. ध्यान रहे कि पार्टी के ओबीसी चेहरे सैनी ने 17 अक्टूबर, 2024 को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उन्होंने मार्च 2024 में मनोहर लाल खट्टर, जो अब केंद्रीय मंत्री हैं, का स्थान लिया.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
Diwali 2025: दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए जल जाएं तो कैसे करें फस्ट एड? जानिए कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी
Diwali 2025: दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए जल जाएं तो कैसे करें फस्ट एड? जानिए कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी
Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्‍स तक सबकुछ
Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्‍स तक सबकुछ
Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?
Expensive Diwali Sweets: 1,00,000 रुपये किलो! ज्वेलरी जैसी पैकिंग में बिक रही है भारत की सबसे महंगी मिठाई, क्या है खास?
रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर
रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा बनीं गुजरात सरकार में मंत्री, इंजीनियरिंग से राजनीति तक जानें BJP विधायक का सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE