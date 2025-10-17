हरियाणा में बुजुर्गों को भाजपा की बड़ी सौगात, वृद्धावस्था पेंशन में हुई इतने हजार की वृद्धि...

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने आम लोगों विशेषकर बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है. सैनी ने राज्य में भाजपा सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के पूरा होने पर, वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी.

हरियाणा में भाजपा सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के पूरा होने पर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दी. सैनी ने कहा कि पिछले वर्ष उनकी सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले किए गए 217 चुनावी वादों में से 46 को पूरा किया. उन्होंने चालू वित्त वर्ष में 90 संकल्पों को पूरा करने का वादा किया.

सीएम ने कहा कि पूरे किए गए वादों में लाडो लक्ष्मी योजना भी शामिल है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 2,100 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं. सैनी ने यह भी बताया कि शेष चुनावी वादों पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. पंचकूला में 'जन विश्वास-जन विकास' राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर से पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'समान विकास' कर रही है और प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नई गति और ऊर्जा के साथ काम कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार की 'नीतिगत मंशा सही है' और नेतृत्व तीव्र गति से काम कर रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष उनकी सरकार ने 25,515 करोड़ रुपये की जनकल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. मुख्यमंत्री ने राज्य में 'ट्रिपल इंजन' सरकार की ताकत का श्रेय देते हुए दावा किया, 'हम गुमराह करने की राजनीति नहीं करते... हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं.'भाजपा राज्य और केंद्र में सत्ता में बनी हुई है और इस साल की शुरुआत में हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में उसे भारी जीत मिली थी.

कार्यक्रम के दौरान, सैनी ने पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को विकास अनुदान वितरित किए और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 (चरण-II) के अंतर्गत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन पत्र सौंपे. उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 141गांवों में मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 8,029 भूखंड वितरित किए हैं.

उन्होंने बताया कि इससे पहले, पहले चरण में 4,002 भूखंड वितरित किए गए थे और पिछले वर्ष 77,199 परिवारों को विभिन्न आवास योजनाओं का लाभ मिला था. ध्यान रहे कि पार्टी के ओबीसी चेहरे सैनी ने 17 अक्टूबर, 2024 को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. उन्होंने मार्च 2024 में मनोहर लाल खट्टर, जो अब केंद्रीय मंत्री हैं, का स्थान लिया.