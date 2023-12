Happy New Year 2024: 'अलविदा 2023, वेलकम 2024, हैप्पी न्यू ईयर इंडिया'

डीएनए हिंदी: दुनियाभर में नए साल 2024 का जश्न मनाया जा रहा है. भारत में भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग नए साल के जश्न में डूबे हैं. लोग नए साल का स्वागत अलग-अलग तरह से कर रहे हैं. लोगों के घर सजे हैं, पब्लिक प्लेस पर जश्न के गाने बज रहे हैं तो वहीं लोग एक-दूसरे से हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं. मंदिरों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक हर तरफ नए साल के स्वागत के लिए लोग तैयार हैं.

मुंबई, दिल्ली, आगरा से लेकर तिरिवनंतपुरम तक लोग नए साल का स्वागत अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं. महाराष्ट्र के सोलापुर में मंदिरों को रंगीन लाइटों से सजाया गया है तो कश्मीर का लाल चौक खिल पड़ा है. पूरा देश हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए बेताब है.



देखिए कैसे नए साल का स्वागत कर रहे है देश-



अमदाबाद में ऐसे जश्न मना रहे हैं लोग



#WATCH | Gujarat: #NewYearEve celebrations underway in Ahmedabad pic.twitter.com/bkUqhsLZSw

त्रिपुरा में ऐसे हो रहा नए साल का स्वागत



#WATCH | Tripura: Security heightened in Agartala on #NewYearsEve pic.twitter.com/IRautyjWsR



हिमाचल में ऐसे मना रहे लोग नए साल का जश्न



नए साल में दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था



#WATCH | Delhi: Security beefed up in the National Capital on #NewYearsEve



(Visuals from Ranjit Singh Flyover) pic.twitter.com/PVysHKip3o