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POK में कहां मारा गया आतंकी हमजा बुरहान? 5 मिनट की ताबड़तोड़ फायरिंग में ढेर हुआ पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड

Hamza Burhan Killed: पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान को POK के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया है. हमजा बुरहान उर्फ अरजुमंद गुलजार डार को मुजफ्फराबाद के गोजरा इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भून दिया.

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Abhay Sharma

Updated : May 21, 2026, 07:13 PM IST

POK में कहां मारा गया आतंकी हमजा बुरहान? 5 मिनट की ताबड़तोड़ फायरिंग में ढेर हुआ पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड

Pulwama Mastermind Hamza Burhan Killed (AI Image)

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Pulwama Mastermind Hamza Burhan Killed: पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान को POK के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया है.  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमजा बुरहान उर्फ अरजुमंद गुलजार डार को मुजफ्फराबाद के गोजरा इलाके में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भून दिया. बताया जा रहा है कि बेहद बेहद सुनियोजित तरीके से करीब पांच मिनट तक लगातार चली फायरिंग में हमजा बुरहान का खात्मा करने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. सूत्रों के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब हमजा बुरहान कॉलेज परिसर के बाहर मौजूद था, तब मोटरसाइकिल और कार में आए हमलावरों ने उसे घेर कर कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. 

POK में कहां मारा गया आतंकी हमजा बुरहान?  

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमजा बुरहान को मुजफ्फराबाद के गोजरा इलाके में स्थित AIMS कॉलेज के बाहर मारा गया है. बताया जाता है कि मुजफ्फराबाद का गोजरा इलाका पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) की राजधानी मुजफ्फराबाद के बाहरी हिस्सों में माना जाता है, जो पहाड़ी भूगोल, संकरी सड़कों और सीमित सुरक्षा निगरानी वाले क्षेत्रों के कारण लंबे समय से संवेदनशील इलाका रहा है.

मुजफ्फराबाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LoC के बेहद करीब स्थित और इस जगह को पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का ठिकाना माना जाता है. बता दें कि गोजरा क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों और रिहायशी इलाकों के बीच छोटे-छोटे बाजार भी हैं. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि PoK के ऐसे इलाके आतंकी नेटवर्क, लॉजिस्टिक मूवमेंट और गुप्त बैठकों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं.

UAPA कानून के तहत आतंकवादी घोषित था हमजा बुरहान? 

बता दें कि 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान शहीद हुए थे, इस हमले की साजिश में बड़ी भूमिका होने के कारण, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 2022 में बुरहान को यूएपीए (UAPA) कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया था. हमजा बुरहान पुलवामा और दक्षिण कश्मीर में आतंक फैलाने, युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती कराने और आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता जुटाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. उसका अब खात्मा हो चुका है.  


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