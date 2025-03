Gurugram Fire Video: हरियाणा के दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शनिवार को गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई. बसई चौक के पास झुग्गी बस्ती में लगी आग इतनी भयानक थी कि एक के बाद एक उसकी चपेट में 100 से ज्यादा झुग्गियां आ गईं. हालांकि इस आग में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया है. आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को करीब 2 घंटे का समय लगा. इस भयानक आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

एक के बाद एक फटते रहे सिलेंडर

गुरुग्राम फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी के मुताबिक, शनिवार शाम को बसई चौक इलाके के पास झुग्गी बस्ती में गैस लीक होने के कारण मिनी गैस सिलेंडर में आग लग गई. आग लगने से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरी झुग्गी में आग लग गई. इस आग की चपेट में तेजी से पन्नियों से बनीं झुग्गियां आती चली गईं और आग फैलती चली गई. इससे दूसरी झुग्गियों में रखे गैस सिलेंडर भी आग की चपेट में आकर फटने लगे. एक के बाद एक गैस सिलेंडर फटने से आग बेहद भयानक हो गई और बड़े इलाके में फैल गई.

कई फायर सर्विस सेंटर से बुलानी पड़ी गाड़ियां

फायर ब्रिगेड कंट्रोलरूम में आग की सूचना मिलते ही 4 फायर टेंडर्स को मौके पर भेजा गया. आग काबू नहीं होने पर भीम नगर और उद्योग विहार स्थित फायरसर्विस सेंटर से भी गाड़ियां भेजी गईं. करीब 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से फायर सर्विस के 50 से ज्यादा जवानों को आग पर काबू पाने में 2 घंटे का समय लगा. तब तक 100 से ज्यादा झुग्गियां और उनमें रखा लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो चुका था.

VIDEO | Haryana: Fire engulfs several huts at Basai Chowk, Gurugram. More details awaited.



(Full video available on PTI Videos- https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/kh97yiJ9oc